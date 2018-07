Hundeinteressenten im Tierheim Dreherhof

Zum Abschluss des VHS-Präventionsangebots „Erst der Kurs und dann der Hund“ haben die Teilnehmer mit Kursleiterin Angelika Prinz das Tierheim Dreherhof besucht.

Dort bekamen sie einen Einblick in den Umgang mit Hunden. Deutlich wurden aber auch Gründe, warum Hunde abgegeben werden, Schwierigkeiten, die sich in Hund-Mensch-Beziehungen ergeben können, und Schicksale, die Hund und Mensch trennen. In vier Theorieabenden bei der VHS Aalen wurden ihnen Grundkenntnisse zur Hundehaltung vermittelt, damit weniger Tiere im Tierheim enden. Zudem übergaben die Kursteilnehmer eine Spende über 90 Euro an Hans Wagner vom Tierheimteam. Der Kurs wird im Herbst- /Wintersemester der VHS wiederholt. Foto: Angelika Prinz