Mitglieder der Hundefreunde Waldhausen haben bei der Verbandsmeisterschaft im Team Test in Mannheim teilgenommen. Mit 146 von 150 Punkten erreichten Gabriele Patricelli und Mimmo den fünften Platz in der Einzelwertung. In der Mannschaftswertung wurde der dritte Platz mit 430 Punkten erreicht. Hierbei zählen die drei besten Einzelergebnisse (neben Gabriele Patricelli waren das Rolf Nagengast mit Wilma und 143 Punkten sowie Thomas Nagel mit Ronja und 141 Punkten).