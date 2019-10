Hunde nicht angeleint: Radfahrerin stürzt

Von lys

Alexandra Eberhard von der städtischen Stabsstelle für „Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung“ hat in den Ortschaftsratssitzungen die „Leitlinien der Bürgerbeteiligung“ vorgestellt, die jetzt noch vom Gemeinderat beschlossen werden müssen. Bürgerbeteiligung gibt es bereits in Friedrichshafen. Beispielhaft ist hier das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zu nennen, bei dem Bürger sich aktiv in Workshops an der Zukunftsgestaltung Friedrichhafens beteiligt haben.