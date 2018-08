Vermutlich ihrem Hund hat es eine 34-jährige Ebnaterin zu verdanken, dass ein Unbekannter vom Einbruch am Donnerstagmorgen in ihr Haus absah. Gegen 3.30 Uhr war der Vierbeiner offenbar aufmerksam geworden, lief an die Haustüre und knurrte vernehmlich. Als die 34-Jährige nachschaute, stellte sie Hebelspuren an der Haustüre fest. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Beobachtungen von Zeugen am westlichen Ortsrand, vor und nach der Tatzeit werden unter Telefon 07361 / 5240 erbeten.