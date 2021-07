Hund greift an und beißt jungen Mann

Zusammen mit seiner Begleiterin hat sich ein 20-Jähriger am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr an der Bushaltestelle „Kleine Welt“ in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße aufgehalten. Unvermittelt sprang ein schwarzer Schäferhundmischling, der aus einer Gaststätte kam, auf die beiden Personen zu und attackierte diese. Bei der Gegenwehr wurde der 20-Jährige in den Unterarm gebissen. Als der mutmaßliche Halter des Tieres dazukam, sprang der Hund zunächst auf die Straße und ging dann mit dem Mann in die Gaststätte zurück. Der 20-Jährige, der daraufhin ebenfalls in die Gaststätte gehen wollte, wurde von einer Frau abgewiesen, welche angab, dass es sich um eine Privatfeier handelt. Das Polizeirevier Aalen hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.