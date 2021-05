Hund beißt Radfahrerin

Am Samstag um 16.20 Uhr ist eine 66-jährige Radfahrerin in der Unterführung von der Stuttgarter Straße in Richtung Alte Heidenheimer Straße unterwegs gewesen. Dort kam ihr ein Mann mit einem schwarzen Schäferhund, ohne Zeichnung, entgegen. Der Hund war an einer automatischen Zugleine angeleint. Plötzlich rannte der Hund los und biss der Radfahrerin unvermittelt in den rechten Oberschenkel. Der Hundehalter gab falsche Personalien an und entfernte sich in unbekannte Richtung.