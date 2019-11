Hund beißt Mann ins Gesicht.

Ein 87-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag von einem Hund gebissen worden. Eine 41-Jährige führte gegen 15 Uhr zusammen mit einem Begleiter zwei Hunde im Bereich Winkenhaldeweg/Wacholderweg Gassi. Als der Senior an den beiden vorbeilief, sprang ihn der mittelgroße Mischlingshund an. Der 87-Jährige stürzte zu Boden und wurde dort von dem Tier ins Gesicht gebissen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.