Hug plant zweigleisiges Jazzfest

Was passiert mit dem Aalener Jazzfest und der Kultur in Zeiten von Corona? Dieser Frage ist Grünen-Landtagskandidat Alexander Asbrock im Gespräch mit Ingo Hug nachgegangen, Motor und „Macher“ des Aalener Jazzfests. Hug verwies auf die durch den Lockdown verursachte finanzielle Not der Künstler, Veranstalter und Techniker: „Wir brauchen vor allem auf der Ebene der Kleinunternehmer Zuschüsse von Bund, Land und Stadt, sonst gehen gewachsene Strukturen verloren.“

Man müsse aber aus der Pandemie auch lernen und darauf reagieren, erklärte Hug weiter. So habe man einen Teil des Programms des Aalener Jazzfestes 2020 im Livestream aufgezeichnet und auf eine CD gebrannt und so weit über 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht – „nicht nur in der Region, sondern europaweit, in den USA und in Südamerika“.

Diese Erfahrungen baut Ingo Hug in seine Planungen für 2021 ein: „Wir fahren zweigleisig. Jazzfest vor Ort und Jazzfest im Netz. Im Juni wollen wir unter Corona-Bedingungen ein Open-Air-Festival veranstalten. Auf 3. bis 7. November haben wir das 29. Aalener Jazzfest indoor terminiert.“ Dabei solle der neue Kulturbahnhof Aalen zur Ideen- und Veranstaltungsschmiede werden. Die Pläne Hugs, Aktionen wie „Jazz for Kids“ oder Jazz-Workshops für Jugendliche anzubieten, findet Asbrock besonders unterstützenswert: „Für ein Festival aus der Mitte der Gesellschaft finden sich sicherlich Sponsoren und ein breites Publikum“, ist er überzeugt.

Einig waren sich beide, dass die weit über die Grenzen der Region hinaus herausragende Kulturveranstaltung nach der Pandemie nicht nur für das klassische Stammpublikum, sondern auch mit den Ideen und dem Einsatz von jungen kreativen Menschen wiederbelebt und aufgefrischt werden soll.