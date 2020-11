Hüttlinger qualifizieren sich für WM

Die Hüttlinger Showakrobatikgruppe AVANTI AVANTI hat sich für die Weltmeisterschaft der Showgruppen „Gym for life challenge“ 2021 in Portugal/Lissabon, mit ihrer neuen Show „Vielfalt- unsere Welt braucht bunt statt grau“, qualifiziert. Nach ihren Deutschen Meister- und Vizemeistertiteln und der Teilnahme an der Weltgymnaestrada ist dies eine weitere bedeutende Auszeichnung für die jungen Sportler.

Im Juli 2021 soll es stattfinden, „Gym for life challenge“ das internationale Großereignis der akrobatisch-tänzerischen Showgruppen. Die Mädchen und Jungen der AVANTI AVANTI konnten sich über eine erste Vorqualifikation beim Schwäbischen Turnerbund (STB) im Oktober, dann auch in einem bundesweiten Wettbewerb mit ihrer neuen Show qualifizieren. Damit gehören die AVANTIS, gemeinsam mit den weiteren Gruppen des STB aus Langenau, Lorch und Röhlingen, zu den ausgewählten Gruppen, die den Deutschen Turnerbund (DTB) 2021 in Portugal vertreten werden.

Mit ihrer neuen Show „Vielfalt- unsere Welt braucht bunt statt grau“ möchten die Sportler, unter der Leitung der Trainerinnen Angi di Liberto und Silvi Wirth, eine Botschaft senden: Die Vielfalt der Menschheit, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung ist ein hohes Gut. Mit einer ausdrucksstarken tänzerisch-akrobatischen Darstellung dieser bunten Vielfalt möchte AVANTI AVANTI zeigen, wie bedeutend ein vielfältiges, friedliches Miteinander, Toleranz und Akzeptanz ist.