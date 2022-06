Hüttlingen und die Niederlage im Elfmeterschießen

Ein Fußball-Krimi der besonderen Art spielte sich im Stadion in Königsbronn ab. Dabei setzte sich der TV Straßdorf in einem dramatischen Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga der A-Ligisten mit 13:12 nach Elfmeterschießen gegen den TV Hüttlingen durch. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 3:3 (2:1) geheißen. In der Verlängerung schaffte es die über weite Strecken dominierende Straßdorfer Mannschaft von Trainer Manuel Doll nicht, auch die vierte Führung zu verteidigen. In der 106. Minute kassierte sie den vierten Ausgleichstreffer. Das Pikante dabei: Praktisch mit dem Pausenpfiff vergab Marius Nuding die Vorentscheidung, als er einen Handelfmeter nicht im TSV-Tor unterbrachte (104. Minute).

„Dieser Elfer war der allerletzte Rückschlag für uns. Jetzt reißen sich nochmals alle zusammen. Das 4:3 geben wir nicht mehr her“, versuchte Doll seine bis ans Limit gehende Truppe auf die letzten 15 Minuten einzuschwören. Doch kaum waren seine Worte verhallt und der Schiedsrichter pfiff die zweite Hälfte der Verlängerung an, zappelte das Leder in dieser 106. Minute zum vierten Mal im Straßdorfer Netz – der pure Wahnsinn.

Das 4:4 durch Sebastian Hahn war mit Ausnahme der Einzelaktion von Davut Özbek, der TSV-Torhüter Philipp Gruel mit einem Weitschuss prüfte (118. Minute), die letzte Aktion, bevor es ins finale Elfmeterschießen ging. Hüttlingen unter Trainer Jürgen Roder begann. Und nachdem auf beiden Seiten alle fünf Schützen getroffen hatten, wurde es immer dramatischer.

Denn der erste Fehlschuss im weiteren Verlauf könnte die Partie entscheiden. Doch die Spieler beider Seiten hatten nach 120 Minuten bei Temperaturen, die in Richtung 40 Grad gingen, immer noch die Kraft und Konzentration, um bis zum 12:12 ihren jeweiligen Elfer zu versenken – beide Torhüter waren bis dato chancenlos. Dann musste Jonas Baumgärtner für den TSV ein weiteres Mal vorlegen. Doch seinen unplatzierten Schuss in die Tormitte wurde zur Beute von TV-Keeper Moritz Klotzbücher. Das Tor zur Bezirksliga stand somit offen. Der eingewechselte Mario Ruedi blieb bei tropischer Hitze eiskalt und verwandelte auch den neunten Elfer für Straßdorf zum Aufstieg in die Bezirksliga.

Trotz der Niederlage war TSV-Trainer Jürgen Roder stolz auf seine Mannschaft, die alles gegeben habe, „und wieder und wieder zurückgekommen ist. Es ist trotzdem bitter, im Elfmeterschießen zu verlieren.“ Dass der Gegner wieder und wieder ins Spiel zurückkam, schmeckte Manuel Doll weniger: „Es ist der blanke Wahnsinn, wie wir uns jedes Mal selbst einen Rückschlag verpassen. Ich denke, dass wir trotzdem verdient gewonnen haben.“ Beim TV hatte sich Torjäger Gräßle vor dem 2:1 so verletzt, dass er später vom Feld musste.