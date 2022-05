Hüttlingen stolpert in Schrezheim

Die Spiele vom Freitagabend:

Pfahlheim – Wört 7:0 (3:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0 M. Seckler (6., 41., 48.), 2:0 J. Köppel (35.), 5:0 J. Böhm (53.), 6:0 L. Böhm (59.), 7:0 Ph. Kratzer (78.). Reserven: 8:0.

Hüttlingen - SG Eigenzell-Ellenberg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 D. Eiberger (8.), 2:0 J. Hahn (52.), 2:1 B. Pfeifer (80.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Eigenzell-Ellenberg (90.).

Westhausen - SGM U. Wasseralfingen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Eigentor (9.), 1:1 L. Schäfer (41.), 2:1 L. Massopust (50.). In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften und gingen mit einem 1:1 in die Kabine. Nach der Pause erzielte die Heimmannschaft die Führung und ließ beste Möglichkeiten ungenutzt. So war das Spiel bis zum Ende spannend, doch die Gäste konnten kein weiteres Tor erzielen. Reserven: 2:1.

Dorfmerkingen II – Ellwangen 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 D. Fischer (12., 14.), 3:0 G. Guimares (46.), 4:0 B. Mahler (76.), 5:0 F. Wieser (90+2.).

Kerkingen – Bopfingen 3:3 (0:3). Tore: 0:1 M. Hachem (28.), 0:2, 0:3 M. Meier (32., 58.), 1:3, 2:3 D. Deissler (72., 76.), 3:3 J. Graf (78.). In einem tempo und chanchenreichen Derby nutzten effektive Bopfinger ihre Chancen und gingen mit 3:0 in die Pausenführung. Der SV Kerkingen gab jedoch nie auf, kam immer besser ins Spiel und hätte mit der letzten Aktion seine Aufholjagd mit einem Sieg belohnen können.

Abtsgmünd – Unterschneidheim 5:3 (1:3). Tore: keine Angaben. Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Abtsgmünd (81.). Reserven: 3:0.

Adelmannsfelden – Zöbingen 3:3 (0:2). Tore: 0:1 G. Gruber (37.), 0:2 P. Kohnle (43.), 1:2 M. Bernlöhr (52.), 1:3 K. Schierle (57.), 2:3, 3:2 M. Frey (78., 88.), Glücklicher Punktgewinn für den TSV. Die Gäste aus Zöbingen sind in der ersten Hälfte das klar bessere Team, Adelmannsfelden erkämpft sich dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den Punkt. Reserven: 3:0.