Hüttlingen holt in letzter Minute einen Punkt

Sechs Tore in einer Halbzeit. In der Fußball-Kreisliga A II haben sich Westhausen und die Union aus Wasseralfingen eine furioses Duell geliefert.

Kreisliga A I: Großdeinbach – SGM Hohenst./Untergr. 2:4 (2:1). Tore: 1:0 D. Maier (29., FE), 2:0 T. Wahl (39.), 2:1 J. Feil (43.), 2:2 R. Antz (58.), 2:3 D. Funk (60.), 2:4 A. Akin (86.).

Kreisliga A II: Freitag: SGM Stödtlen/Tannhausen – Kerkingen 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0 F. Wille (12., 42., 78.), 2:0, 5:2 J. Mulzet (26., 90+2.), 4:1 N. Geiss (79.), 4:2 M. Krisch (86.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Sonntag: Westhausen - SGM Union Wasseralfingen 5:2 (4:2). Tore: 1:0, 3:1 D. Schneider (6., 30.), 2:0 T. Köhler (16.), 2:1 M. Kocayorük (23.), 4:1 L. Massopust (33.), 4:2 J. Eisele (43.), 5:2 L. Straubmüller (90+2.). Die Zuschauer sahen eine furiose erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten und sechs Toren. In der zweiten Halbzeit versuchte der Gast nochmal heranzukommen, konnte aber keine weiteren Tore erzielen. Unter dem Strich ein verdienter Heimsieg.

Pfahlheim - SG Eigenzell-Ellenberg 0:1 (0:0). Tor: Fabian Knecht (57.). Eine zerfahrene erste Halbzeit mit wenig Torraumszenen auf beiden Seiten. Der Gast nutzte eine Chance nach einem Eckball und siegte letztendlich nicht unverdient.

Bopfingen – Ellwangen 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Selimi (28.), 1:1 Kazymov (29.), 2:1 Vuran (58.), 3:1 Bostanci (89., FE). Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Bopfingen erzielte durch einen Sonntagsschuss den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war der TVB besser und drängte auf den Sieg, der letztlich auch gelang. Reserven: 1:0.

FSV Zöbingen – SG Schrezheim 3:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 M. Rupp (10., 15.), 2:1 Eigentor (26.), 2:2 S. Pfitzer (65.), 3:2 G. Gruber (89.). Eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Gäste waren von Beginn an im Spiel. Zöbingen hielt allerdings dagegen und machte die Tore. In der zweiten Halbzeit hatte Zöbingen die besseren Chancen und belohnten sich spät mit drei Punkten.

Kerkingen – Röhlingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 T. Rieger (5.), 1:1 M. Krisch (51.), 1:2 S. Palm (56.). In einem schwachen Spiel ging Röhlingen nach fünf Minuten in Führung. Kerkingen kam in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel. Die Heimelf machte in der zweiten Halbzeit mehr Druck und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer. Die Heimelf erarbeitete reichlich Torchancen, die aber vergeben wurden. Dabei liefen sie immer wieder in Konter und der Gast erzielt durch einen Konter den Siegtreffer.

Kirchheim/Dirgenheim - SSV Aalen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 B. Wolff (37.), 0:2 P. Mager (47.), 0:3 M. Omeirat (52., FE), 0:4 D. Essome (74.).

Adelmannsfelden – Elchingen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 A. Boll (14.), 1:1 D. Ibrahim (75.), 2:1 N. Schmid (78.). Die Heimelf hat in einem ausgeglichenen Spiel die besseren Torchancen und gewann knapp aber verdient. Reserven: 4:1.

Rosenberg – Hüttlingen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 D. De Gruyter (44.), 1:1 J. Hahn (90.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Kreisliga A III: Sontheim/Brenz II – Härtsfeld 3:2 (2:2). Tore: 0:1 S. Kehrle (25.), 0:2 B. Eisenbarth (29.), 1:2 D. Straub (32.), 2:2, 3:2 R. Ertle (44., 86.).

Söhnstetten - SGM Königsbronn/Oberkochen 1:4 (0:1). Tore: 0:1, 1:4 C. Leister (38., 81.), 0:2 M. Kerger (57.), 1:2 F. Hornung (70.), 1:3 R. Renko (78.).