Hüttlingen dreht ein 2:4 und gewinnt noch mit 5:4

Letzter Spieltag des Jahres in der Kreisliga A II. Zum Abschluss gab es dabei ein Tor-Feuerwerk: 43 Tore in acht Partien. Das ist ein Schnitt von mehr als fünf Tore pro Spiel. Spitzenreiter SGM Tannhausen/Stödtlen setzte sich mit 4:2 bei Union Wasseralfingen durch. Neuer Tabellenzweiter ist der TSV Hüttlingen. Im Spitzenspiel gegen den SV Kerkingen (vor der Partie Zweiter) gewann der TSV nach 2:4-Rückstand noch mit 5:4. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit. Die Partien in der Übersicht:

TSV Adelmannsfelden - TSV Westhausen 2:4 (2:1). Tore: 1.0 K.Bernecker (20.), 2:0 K. Bernecker (32.),2:1 D. Schneider (44.), 2:2 T. Köhler (48.), 2:3 L. Massopust (52.), 2:4 T. Köhler (58.).Besonderes Vorkommnis: K.Bernecker verschießt Foulelfmeter (87.). Wildes Spiel in Adelmannsfelden mit Chancen auf beiden Seiten. Adelmannsfelden war im ersten Durchgang eiskalt, nach der Pause erzielte Westhausen innerhalb von zehn Minuten drei Tore. Der vergebene Elfmeter war dann wohl die Entscheidung in einem ausgeglichenen Spiel. Res.: 1:2

Union Wasseralfingen - SGM Tannhausen/Stödtlen 2:4 (2:4). Tore: 1:0 Eigentor (10.), 1:1 Wille (13./Elfmeter), 1:2, 1:3 Weißenburger (20. und 23.), 2:3 Kocayorük (42.), 2:4 Wille (43.). Die Union ging stark ersatzgeschwächt in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit gegen den Spitzenreiter einen schweren Stand. Im zweiten Abschnitt konnte man das Spiel ausgeglichen gestalten. Am Ende siegte die SGM mit 4:2.

FC Ellwangen - SG Schrezheim 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Selimi (10.), 1:1 Kucher (23.), 2:1 Wiedemann (54.). Ellwangen war von Beginn an spielbestimmend und ging nach zehn Minuten in Führung – musste aber vor der Halbzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen. In der zerfahrenen zweiten Hälfte gelang dann dem FC der Siegtreffer.

SV Elchingen - FSV Zöbingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Thum (12.), 1:1 Rauwolf (55.), 1:2 Thum (66.), 1:3 Kohnle (90.+2). Der SV Elchingen wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht und musste sich unnötig zu Hause mit 1:3 gegen den FSV Zöbingen geschlagen geben.

SSV Aalen - TV Bopfingen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Omeirat (35.), 2:0 Lutfiu (45.). Der SSV Aalen legte in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit den Grundstein für drei Punkte. In der 35. und 45. Minute netzten die Aalener ein. Der SSV war allgemein über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Bopfingen hatte so gut wie keine Torchance. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg auch höher ausfallen können.

SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim - SV Pfahlheim 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Joas (9.), 1:1 Vetter (10.), 1:2 Groll (32.), 1:3 Seckler (54.), 1:4 Vetter (55.), 2:4 Schindele (90.) Gelb/Rot: SV Pfalheim (75.). Die Hausherren gingen nach neun Minuten mit 1:0 in Führung, doch nur eine Minute später glich Pfahlheim aus. Nach gut einer halben Stunde durfte sich der SVP über die erstmalige Führung freuen. Nach der Pause machte Pfahlheim den Deckel durch einen Doppelschlag (54. und 55. Minute). drauf In Überzahl erzielte Kirchheim/Dirgenheim in der 90. Minute das 2:4. Das war auch der Endstand.

TSV Hüttlingen - SV Kerkingen 5:4 (2:2). Tore: 0:1 Leib (17.), 1:1 Freimuth (22.), 1:2 Leib (25.), 2:2 Kamm (28.), 2:3 Leib (48.), 2:4 Bühler (52.), 3:4 Kamm (54./Elfmeter), 4:4 Eiberger (90.), 5:4 Schmid (90.+2). Neun Tore im Spitzenspiel Dritter gegen Zweiter. Zur Pause stand es 2:2. Durch zwei frühe Treffer in Durchgang zwei, ging Kerkingen mit 4:2 in Führung. Doch Hüttlingen konnte schnell auf 3:4 verkürzen. In der Schlussphase wehrte sich der TSV mit allen Mitteln gegen die Niederlage - mit Erfolg. In der 90. Minute fiel der Ausgleichstreffer und wenige Augenblicke später sogar noch der Siegtreffer.

SG Eigenzell-Ellenberg - FC Röhlingen 4:3 (3:2). Tore und Spielbericht nicht gemeldet.