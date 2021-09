Hürdenläuferin Martina Meissner sorgt für perfekten Auftakt

Rund 1000 Athleten und Athletinnen aus ganz Deutschland wurden für die diesjährigen Deutsche Meisterschaften der Master zugelassen, um ihre Meister in den einzelnen Altersklassen zu ermitteln. 15 Sportler vom LAC Essingen haben sich dafür qualifiziert. Allerdings musste das Team kurzfristige verletzungsbedingte Absagen von Bernd Ruf, Wilhelm Beyerle, Kai-Steffen Frank und Hartwig Vöhringer verdauen.

Martina Meissner blieb es 2021 vorbehalten für einen Auftakt nach Maß für die Essinger Mannschaft zu sorgen. Die 42-Jährige sicherte sich über die 80 Meter Hürden in neuer Vereinsrekordzeit (13,35 Sekunden) mit dem Gewinn der Silbermedaille, ihre erste Einzelmedaille bei Deutschen Meisterschaften. Mit Aussichten auf eine Medaille ging Klaus-Dieter Hutter über die 100 Meter Hürden an den Start. Der Essinger kürte sich in überlegener Manier zum Deutschen Meister. Fast zeitgleich gingen Martina Meissner (W 40) im Speerwurf und Günther Widmann (M 50) im Hochsprung an den Start. Die Essinger Mehrkämpferin konnte sich im Speerwurf gegenüber den Spezialistinnen gut in Szene setzen und erreichte mit neuer Bestleistung von 29,72 Meter (m) den fünften Platz. Hochspringer Widmann zeigte sich nach der Regenunterbrechung hellwach und überquerte im ersten Versuch die 1,62m. Als er im zweiten Versuch noch 1,65m meisterte schien der Titel greifbar nahe. Am Ende sicherte er sich nach 2008 zum zweiten Mal den Deutschen Meistertitel im Hochsprung. Hans Messner (M 60) hatte sich im Dreisprung und im Kugelstoßen qualifiziert. Im Dreisprung gelang Messner gleich im ersten Versuch mit 9,01m eine neue Saisonbestleistung. Vor dem letzten Durchgang lag der Essinger damit auf dem Bronzeplatz, bis ihm noch ein Springer diesen wegschnappte. Starker Konkurrenz musste sich Messner beim anschließenden Kugelstoßen stellen. Am Ende durfte er sich über doch noch über den siebten Platz freuen.

Über die 100m war für die Essinger Sprinter das Ziel möglichst den Endlauf zu erreichen. Ernst Litau (M 55) konnte sich mit der achtbesten Zeit für das Finale ebenso qualifizieren wie Martina Meissner (W 40). Bernhard Frey wurde in seinem Vorlauf Sechster und erreichte bei seiner ersten Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften in der Endabrechnung den 12. Platz. Im Endlauf konnte Litau nochmals seine Vorlaufzeit steigern und sich den sechsten Platz sichern. Martina Meissner steigerte sich ebenfalls nochmals und wurde Siebte über die 100m. Jeweils starke Leistungen lieferten Wolfgang Schmidt (M 55) und Günther Maslo (M 70) über die 1500m in ihren Altersklassen ab. Schmidt belegte in 4:49,86 Minuten den sechsten Platz. Günther Maslo wurde guter Fünfter.

Andreas Deuschle (M 50) ging beim Kugelstoßen als Favorit an den Start. Im dritten Versuch schockte er die Konkurrenz mit 15,34m und sicherte sich die Goldmedaille. Pech hatten Martina Meissner, die mit einem „Salto Nullo“ im Hochsprung die sichere Medaille verschenkte und Günther Widmann, der im Weitsprung verletzungsbedingt aufgeben musste. Teamchef Rainer Strehle blieb es dann vorbehalten einen langen Wettkampftag zu beenden. Über die Stadionrunde (400m) ging er ein hohes Anfangstempo und wurde am Ende mit dem sechsten Platz belohnt. Am letzten Wettkampftag durften nochmals die Sprinter über 200m und die Mittelstreckler über 800m an den Start gehen. Ernst Litau, Bernhard Frey und Rainer Strehle lieferte sich im zweiten Zeitlauf ein vereinsinternes Duell. Ernst Litau hatte am Ende die Nase vorne und wurde in der Gesamtabrechnung Sechster. Bernhard Frey erreichte den achten Platz und Rainer Strehle landete auf dem 11. Platz.

Für den LAC Essingen hatten sich Wolfgang Schmidt und Rainer Strehle, beide in der Altersklasse M 55 startberechtigt, für diese Meisterschaften qualifiziert. Rainer Strehle musste nach der ersten Runde das Rennen abbrechen. Wolfgang Schmidt gelang auf den zwei Stadionrunden ein in weiterer sechster Platz bei diesen Meisterschaften. Das war unter den Bedingungen an diesem Tag ein großer Erfolg für den Essinger.