Hühner zu Besuch in der Kita

Ungewöhnlichen Besuch hatte die Inklusive Kindertagesstätte Tausendfüßler in Aalen-Wasseralfingen: Vier Hühner waren für eine Woche zum Kurzurlaub in den Garten eingezogen. Auf Initiative einiger Eltern stellte der Hühnerhof Hahn aus Westhausen die Tiere zur Verfügung. Für die Kinder ein Erlebnis der besonderen Art: Jeden Tag wurden die Tiere mit Futter, Wasser und Stroh versorgt. Die gelegten Eier konnten aus dem mobilen Stall gesammelt werden und bereicherten den Frühstückstisch. Auch die Mitarbeiter der Kita waren begeistert. Die Versorgung der Tiere fördert das verantwortliche Handeln und der Kontakt mit den Hühnern schaffte eine zufriedene Grundstimmung bei den Kindern. Im gemeinsamen Projekt „Vom Ei zum Huhn“ wurden die Eindrücke und Erfahrungen thematisiert und vertieft. Für alle steht nun fest – bald soll es wieder in der Kita gackern.