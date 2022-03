Hühner an der Kocherburgschule

An der Kocherburgschule Unterkochen gibt es jetzt Hühner. Doch wie kam es dazu?

Um das herauszufinden, haben die Schüler für den „Zeitungstreff 2022“ eine Betreuungskraft gefragt. Sie erzählte uns, dass sie sehr tierlieb ist. Das trifft auch bei unserer Schulleiterin Stark zu. Die beiden trafen sich häufig und überlegten, welches Tier zu unserer Schule passt.

Einen Schulhund hat die Kocherburgschule schon und Fische sind zu langweilig. Also haben sie sich gedacht, Hühner wären doch genau passend. Und so wurden bei Herrn Hahn vier Hühner ausgeliehen. Die Hühner heißen: Frieda, Fronky, Henriette und Hannelore. Das Alter ist noch unklar. Schätzungsweise sind sie ungefähr ein Jahr alt. Die Hühner sind leider nur gemietet. Vorerst bleiben sie bis zum Ende März an der Schule. Bald soll es eine Hühner-AG geben. In dieser AG dreht sich dann alles rund um das Huhn.

Fronky ist ein Zebrahuhn, Frieda hat einen schwarzen Kopf und Henriette und Hannelore sind rote Hühner. Die Namen haben die Kinder der Kocherburgschule ausgesucht.