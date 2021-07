Hubertus Heil kommt nach Aalen

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil ist am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr zu Gast in Aalen. Heil kommt auf Einladung des SPD-Kreisverbandes und der SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung auf den Rathausplatz und spricht dort über sozialdemokratische Arbeitsmarkt-, Renten- und Sozialpolitik. Die SPD-Kreisvorsitzende Sonja Elser und Leni Breymaier freuen sich über die Unterstützung und den beginnenden Wahlkampf, wie es in einer SPD-Mitteilung heißt. Heil sei „einer der erfolgreichen Schaffer der momentanen Bundesregierung“.