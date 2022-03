Hubert Fischinger sagt der IKK classic Ade

Der langjährige Geschäftsführer der Innungskrankenkasse (IKK classic), Hubert Fischinger, beendet am 31. März seine berufliche Laufbahn. Begonnen hat alles am 1. September 1974 mit einem Ausbildungsplatz bei der damaligen IKK Aalen, über 47 Jahre später kann Hubert Fischinger als Geschäftsführer auf eine abwechslungsreiche und erfolgreiche berufliche Karriere zurückblicken.

Nach der Aus- und Fortbildung mit Abschluss als Krankenkassen-Betriebswirt übernahm er 1982 die Leitung der Beitragsabteilung. Vier Jahre später wechselte er in den Außendienst und war für die Firmenkundenbetreuung verantwortlich. Ab Anfang der 90er Jahre übernahm er Arbeitsbereiche, die ihm besonders am Herzen lagen – Marketing, Pressearbeit und die Gesundheitsförderung. Als verantwortlicher Leiter war er für die Region Ostwürttemberg und im Bereich Gesundheitsförderung für den gesamten Handwerkskammerbezirk Ulm zuständig.

Seit 1.Januar 2002 war er stellvertretender Geschäftsführer, am 1.August 2011 wurde der Ellwanger zum IKK-Geschäftsführer für die Region Ostwürttemberg ernannt. Seit Dezember 2017 wurde ihm zusätzlich auch die Region Rems-Murr-Kreis anvertraut. Mit seinem IKK-Team war er dadurch für die Betreuung von 83 000 Versicherten und über 10 000 Firmen zuständig. Seit September vergangenens Jahres verantwortete Hubert Fischinger als kommissarischer Geschäftsführer auch die Geschicke der IKK-Regionaldirektion Göppingen.

Die Nähe zum regionalen Handwerk war ihm immer eine Herzensangelegenheit. Er war Motor für viele gemeinsame Aktivitäten mit den Kreishandwerkerschaften und Innungen wie Berufsfindungstage, Ausstellungen von Gesellenstücken, Brotprüfungen, Festabende oder Modepräsentationen. Bei Versammlungen des Handwerks war er ein gern gesehener Gast und Redner.

Bei den Arbeitsgemeinschaften Zahngesundheit im Ostalbkreis, Heidenheim und im Rems-Murr-Kreis sowie als langjähriger Verantwortlicher für die Auszahlung der Pauschalfördergelder an die regionalen Selbsthilfegruppen in Ostwürttemberg und als Mitglied des Berufungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg konnte er sein Fachwissen einbringen, was er mit Freude und großem Engagement tat.

Mit seinem Team und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen feierte der beliebte IKK-Chef seinen Abschied in seiner Heimatstadt Ellwangen.