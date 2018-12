Die HSG Oberkochen/Königsbronn hat, nach fünf Spielen ohne Niederlage, das Derby gegen die TSG Schnaitheim vor heimischer Kulisse mit 20:22 verloren. Timo Grohsler feierte dabei seine Rückkehr, nachdem er zwei Jahre bei der TSG Söflingen Oberliga-Erfahrung gesammelt hat.

Das HSG-Trainerduo Stegmaier/Hoga musste im letzten Spiel des Jahres neben den Langzeitverletzten Eckardt, Hug und Engel, mit Jonas Balle auch noch kurzfristig auf den vierten Rückraumspieler krankheitsbedingt verzichten. Auch für Kai-James Ludwig, der im letzten Spiel sein Comeback feierte, kam das Spiel wohl noch zu früh und er fällt voraussichtlich wieder mehrere Wochen aus.

Dennoch ging die HSG als Favorit in die Partie. Die Abwehr um Schmied & Co. zeigte sich auch gleich von Beginn an wieder in gewohnt guter Form. Allerdings taten sich die Schwarz-Gelben im Angriff schwer. Nach den ersten zehn Minuten war das Spiel deshalb beim Stand von 3:3 noch ausgeglichen. In der Folge ließ die HSG-Defensive allerdings die letzte Konsequenz vermissen. Kurz vor der Halbzeit hatten die Schwarz-Gelben die Chance noch mit einer Führung in die Kabine zu gehen, doch ein Ballverlust bescherte den Schnaitheimern die knappe 11:10-Pausenführung. Für den zweiten Spielabschnitt hatten sich Schmied & Co. vor allem in der Offensive wesentlich mehr vorgenommen. Beim Stande von 20:21 nahm die TSG 90 Sekunden vor Schluss die letzte Auszeit. Schmied & Co. gelang es allerdings nochmals den Angriffsbemühungen der Schnaitheiemr standzuhalten. Jetzt hatten die Hausherren bei eigenem Ballbesitz knapp eine Minute vor Schluss tatsächlich noch die Chance einen Punkt zu ergattern. Ein schwaches Kreisanspiel bescherte der TSG die Möglichkeit im Tempogegenstoß alles klar zu machen. Miese konnte Chaudhari beim Konter 20 Sekunden vor Schluss nur noch mit einem Foul stoppen und sah die Blaue Karte. Den fälligen Strafwurf verwandelte der Gefoulte selbst zum 22:20-Endstand.