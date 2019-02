HSG schlägt Spitzenreiter Göppingen

Mit einer überragenden Abwehr- und Torhüterleistung ist es den Handballern der HSG Oberkochen/Königsbronn gelungen dem Bezirksliga-Tabellenführer TV Jahn Göppingen die erste Heimniederlage beizubringen.

Dass es eine eher von den Abwehrreihen geprägte Partie werden würde, war zu erwarten, schließlich standen sich die beste und die drittbeste Abwehrreihe der Bezirksliga gegenüber. Am Ende gelang es der HSG-Defensive um Kapitän Schmied, die Göppinger bei lediglich 14 Feldtoren zu halten, sieben Treffer erzielte der TV Jahn vom Siebenmeterstrich. Schmied war es auch, der den ersten Treffer der Partie erzielte, danach wogte die Partie hin und her, nach einer Viertelstunde war die Begegnung bei 6:6 immer noch ausgeglichen. Danach agierte die HSG-Abwehr noch druckvoller und gemeinsamen mit dem überragenden Stanke im Tor vernagelte man regelrecht das eigene Gehäuse.

Primus nur per Strafwurf erfolgreich

Dem Ligaprimus gelang in den folgenden zehn Minuten lediglich ein Treffer per Strafwurf. Dank vier eigener Tore konnten sich die Schwarz-Gelben erstmalig auf 11:7 etwas absetzen. Auch bedingt durch zwei Zeitstrafen für die Spielgemeinschaft, gelang es den „Wölfen“ noch einmal bis zur Pause auf 11:13 zu verkürzen. Die zweite Halbzeit war zunächst ein Spiegelbild der ersten und nach knapp 40 gespielten Minuten war die Partie beim 14:16 immer noch ausgeglichen. Dann folgte die nächste starke Phase der HSG: Kapitän Schmied, schön von seinen Mitspielern in Szene gesetzt, war drei Mal hintereinander erfolgreich und erhöhte für seine Farben auf 14:19.

Diese Serie veranlasste den Göppinger Coach zu einer zweiten Auszeit innerhalb fünf Minuten. Unvorbereitete Abschlüsse oder schwache Anspiele zum Kreisläufer ermöglichten den Hausherren Ballgewinne und der Vorsprung schmolz von Minute zu Minute zusammen. Hinzu kam, dass Viktor Rube acht Minuten vor Schluss eine doppelte Zeitstrafe erhielt und die HSG somit vier Minuten in Unterzahl agieren musste. Dank eines weiterhin starken Stanke im HSG-Gehäuse und zwei Treffern in Unterzahl durch Engel und Hug überstanden die Gäste die Unterzahl glimpflich. Gut drei Minuten vor Schluss war es aber dann doch soweit und Göppingen hatte zum 21:21 ausgeglichen. Im nächsten Angriff der HSG erhielten dann sowohl Grohsler als auch sein Gegenspieler eine Zeitstrafe. Den zusätzlichen Platz auf dem Spielfeld konnte Miese nutzen und erzielte in der 58. Minute den Treffer zum 22:21.

In den letzten beiden Minuten schaffte es die HSG-Abwehr die Angriffe der Hausherren abzuwehren, wenige Sekunden vor Schluss parierte der inzwischen eingewechselte Ehresmann noch einmal gegen einen freistehenden Göppinger Spieler. Mit Kampfgeist und einer starken Defensive gelang der HSG der unerwartete Sieg beim Tabellenführer.