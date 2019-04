HSG: Meister unterlegen und Ilg geht

Nachdem sich die Handball-Bezirksliga-Damen der HSG Oberkochen/Königsbronn zuletzt gefangen hatte und in den letzten Partien deutlich besser präsentierte, musste sie im letzten Spiel der Saison noch einmal eine klare Niederlage hinnehmen.

Dazu reiste sie extra nach Göppingen, um in der EWS-Arena dem Meister Paroli zu bieten. Erster gegen Letzter – eigentlich eine klare Geschichte, allerdings konnte die HSG ausgerechnet gegen verstärktes Frisch Auf III ihre einzigen Punkte der Hinrunde einfahren. Diesmal stand es am Ende mit 21:35.

So betrachtet ging die HSG doch nicht als so krasser Außenseiter in die Begegnung wie es das Papier vermuten lassen sollte. Die Gäste waren in allen Belangen unterlegen. Lediglich die erste Viertelstunde konnten sie mithalten. So stand es nach 17 Minuten erst 11:8. Dazu produzierten die Spielerinnen durch die Bank weg zu viele technische Fehler, auch ohne Zutun der Gegner. Aus dem 11:8 wurde ein 18:9 zur Halbzeit und die Vorentscheidung war eigentlich schon gefallen. Den optischen Höhepunkt setzte auf jeden Fall Maren Rentschler, die den Ball in der letzten Sekunde aus 14 Metern direkt unter die Latte setzte und mit dem 21. Treffer für die HSG die Saison beschloss.

Niederlage tut nicht weh

Da in dieser Saison durch eine Reihe glücklicher Umstände niemand aus der Liga absteigen wird, tut der HSG die Niederlage allerdings nicht weh. Momentan ist sie auf dem letzten Platz der Tabelle, sollte die HG Aalen/Wasseralfingen ihr letztes Spiel verlieren, würde die HSG auf Grund des direkten Vergleichs noch auf den vorletzten Tabellenplatz vorrücken. Das wäre sicherlich versöhnlicher, allerdings für alles Weitere völlig irrelevant.

Die Spielerinnen der HSG mussten mit diesem Spiel auch vom langjährigen Trainer Manuel Ilg verabschieden. Dieser wird aus persönlichen Gründen erst einmal nicht mehr zur Verfügung stehen.