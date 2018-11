HSG klettert nach Sieg auf Rang vier

Die HSG Oberkochen/Königsbronn hat vor heimischem Publikum gegen den Tabellennachbarn TSV Bartenbach knapp mit 24:22 gewonnen. Die ersatzgeschwächte Stegmaier-Truppe bleibt somit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.

Das HSG-Trainerduo Stegmaier/Hoga musste im Duell mit Bartenbach auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Die Schwarz-Gelben ließen sich davon nicht verunsichern und zeigten eine couragierte Leistung. Auch die Abwehr stand in der Anfangsphase sehr gut und so brauchte es etwa eine Viertelstunde, bis sich die Bartenbacher besser auf die Deckung der Hausherren eingestellt hatten. Doch allen voran Miese, der mit sechs Treffern erfolgreichster HSG-Akteur war, zeigte sich vom Ausgleich unbeeindruckt. Doch die HSG leistete sich einfache Fehler und ließ beste Chancen aus. So ging es mit 12:9 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Die HSG ging mit einigen Toren in Front, um die Führung dann wieder herzuschenken. Dies veranlasste das Trainerduo zur ersten Auszeit der Partie. Prompt warfen Balle und Miese wieder einen Vorsprung heraus. Statt diesmal souverän zu Ende zu spielen, machten sich die Schwarz-Gelben wieder das Leben schwer. Knapp fünf Minuten vor Abpfiff erzielten die Gäste wieder den 21:20-Anschlusstreffer. Die HSG-Coaches intervenierten erneut. Engel behielt die Nerven und traf, bei drohendem Zeitspiel, wuchtig zum 22:20. Im folgenden Angriff markierten die Gäste den neuerlichen Anschluss und Siegels kassierte zudem eine Zeitstrafe. Doch Balle fasste sich in Unterzahl ein Herz und netzte 90 Sekunden vor Ende zum 23:21 ein. Tatsächlich kam der TSV über Rapp nochmals ran und so hatte die HSG Minute Ballbesitz. Jonas Balle traf zum 24:22 und avancierte letztlich zum Matchwinner.