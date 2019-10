HSG kassiert nächste Auswärtspleite

Die HSG Oberkochen/Königsbronn verlor auch das zweite Auswärtsspiel der Saison in der Handball-Bezirksliga. Die Hoga-Truppe musste sich beim bis dato noch sieglosen 1. Heubacher HV mit 23:26 geschlagen geben. Bereits in der Anfangsphase agierte die HSG viel zu fehlerhaft. Im weiteren Verlauf des Spiels verhinderten zu viele schwache Abschlüsse und Unkonzentriertheit im Abwehrspiel die noch erhoffte Wende.

Die Heubacher zogen zehn Minuten vor Schluss wieder auf drei Tore davon (20:17). HSG-Coach Hoga reagierte mit der nächsten Auszeit, um mit einer defensiveren Abwehrformation die Hausherren nochmals vor eine neue Herausforderung zu stellen. Doch die HSG offenbarte auch in der veränderten Deckungsvariante große Lücken. Diese wussten die Heubacher für sich zu nutzen, um drei Minuten vor Schluss vorentscheidend auf fünf Treffer davonzuziehen (25:20). Hoga probierte dennoch alles und stellte die Abwehr auf eine extrem offensive 3:3-Formation um. Diese bereitete Heubach große Probleme und führte zu mehreren Ballgewinnen. Hug brachte so die HSG nochmals mit zwei schnellen Treffern auf 25:23 heran. Am Ende reichte den Schwarz-Gelben die Zeit nicht mehr aus, um den Rückstand aufzuholen. Die HSG erwischte einen rabenschwarzen Tag bei der bitteren Niederlage, über die komplette Spielzeit zeigte sich die Mannschaft viel zu fehlerhaft in allen Bereichen. Jetzt muss das Team diese desolate Leistung schnell verarbeiten, um gegen den TSV Bartenbach (Sonntag, 18 Uhr, Herwarsteinhalle) die richtige Antwort geben zu können.