HSG-Handballer können noch gewinnen

Die Handballgemeinschaft aus Aalen/Wasseralfingen hat ein Lebenszeichen gesendet und nach 13 sieglosen Spielen mit dem 24:23-Heimsieg gegen den Landesligaabsteiger TSV Bartenbach ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga gefeiert.

Dabei mussten die Handballer der HG zu Spielbeginn einige Nackenschläge einstecken. Die ersten drei Würfe landeten an der Innenkante des Pfostens, die Abpraller dann beim Gegner, der mit leichten Toren zur 3:0-Führung kam. Florian Kraft setzte dann den ersten Treffer für die HG, Julian Brender und Mario Bleier mit zwei Strafwürfen waren ebenfalls erfolgreich, allerdings mischten sich auch einige Ballverluste ins HG-Spiel. 4:9 nach 14 Minuten und das Spiel schien zu laufen wie die vielen anderen davor. Aber es ging ein Ruck durch die Mannschaft. Björn Billepp nagelte seinen Kasten zu und fünf Treffer in Folge sorgten für den Ausgleich. Beim Wechsel lag die HG aber wieder mit 10:14 zurück. Der im zweiten Abschnitt stark aufspielende Florian Kraft setzte dann die ersten beiden Treffer für die HG, Joshua Roth entschärfte einen Strafwurf und die HG war wieder im Spiel. Bogdan Marin konnte sich am Kreis durchsetzen, Youngster Sebastian Stock traf und Florian Kraft sorgte beim 16:16 wieder für den Ausgleich. Erneut gingen die Gäste in Führung. Doch wieder Marin und Kraft sorgten für die erste Führung der Gastgeber und Bartenbach legte die grüne Karte.

Sieben Minuten ohne Treffer

Die Gäste versuchten nun mit einer kurzen Deckung gegen Spielmacher Jonas Kraft die HG aus dem Rhythmus zu bringen, was mit zwei Toren in Folge durchaus auch gelang, denn sieben Minuten blieb die HG ohne Treffer. Allerdings stellte man eine von Jakob Erath angeführte, bärenstarke Abwehr und musste in dieser Zeit auch nur zwei Gegentreffer hinnehmen. Dem 19:19 folgte der nächste Tiefschlag, zwei Zeitstrafen innerhalb zehn Sekunden, die HG in doppelter Unterzahl.

Aber auch diese Situation überstand man glimpflich, Bogdan Marin erzielte sogar einen Treffer für die HG, musste aber kurz danach mit der dritten Zeitstrafe vom Feld. Wieder Unterzahl für die HG und die Jungs kämpften dagegen an. Schnelle Beine waren gefragt und wurden gezeigt. Joshua Roth krallte sich den zweiten Strafwurf der Gäste Jonas Kraft brachte die HG in Führung und Florian Kraft im Nachwurf zum Siebenmeter sorgte für die erste Zwei-Tore-Führung. Sieben Minuten war man nun ohne Gegentor ehe Bartenbach wieder zum Anschluss traf. Der Youngster stellte wieder auf zwei plus ehe die HG wieder eine Zeitstrafe traf, 90 Sekunden waren noch zu spielen. Den Sieg vor Augen wurde die HG nervös, verlor zweimal den Ball.

Bartenbach glich aus (23:23). Florian Kraft war es vorbehalten den letzten Treffer der Partie zu setzen, die HG konnte mit letztem Einsatz den Rest der Spielzeit verteidigen und am Ende war nur überschwänglicher Jubel und Riesenerleichterung über den ersten Sieg. Damit konnte die HG – für den Moment – sogar die Rote Laterne an Heubach übergeben.