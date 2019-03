HSG gelingt die Überraschung

Die HSG Oberkochen/Königsbronn hat sich überraschend ihren dritten Saisonsieg erkämpft. Ausgerechnet auswärts bei der FSG Donzdorf/Geislingen, die nach wie vor um die vorderen Plätze mitkämpft, punktete die HSG mit 27:25.

Als Tabellenletzter ging die HSG in die Partie und präsentierte sich zunächst auch als solcher. Die Gastgeberinnen setzten ihre Außenspielerinnen wiederholt in Szene und lagen schnell mit drei Treffern vorne. Die HSG wirkte schläfrig, ließ sich aber nicht abschütteln, kam dann besser in Schwung und Rebecca Schneider sorgte mit ihren Treffern zum 11:11 für den Ausgleich. In der zweiten Hälfte nahm die HSG das Ruder in die Hand. 14 Minuten vor Schluss lag sie mit 16:22 in Front. Die Gastgeberinnen gaben sich allerdings nicht geschlagen. Mit vier Treffern in Folge kamen sie wieder nahe. In der 57. Minute war der Vorsprung auf einen Treffer geschmolzen. Eine Minute vor dem Ende stand es 26:25. Die HSG war jedoch am Ball und es gelang ihr, die Zeit clever herunterzuspielen. Mit dem Schlusspfiff gelang noch der Treffer zum 27:25.