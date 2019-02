HSG erfüllt Pflichtaufgabe in Heubach

Die Bezirksliga-Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn haben nach einer durchschnittlichen Leistung souverän gegen das neue Tabellenschlusslicht 1. Heubacher HV mit 25:18 gewonnen. Gegen einen schwachen Gegner konnte die Stegmaier-Truppe dabei allerdings nur in der Anfangsphase wirklich überzeugen.

Die Schwarz-Gelben starteten konzentriert in die Begegnung und ließen nicht den Zweifel aufkommen, dass der Gegner angesichts dessen Tabellenplatzes unterschätzt wird. Angefeuert von den zahlreich mitgereisten HSG-Anhängern spielten sich Schmied und Co. schnell eine 3:1-Führung heraus. Die HSG agierte von Beginn an aus einer guten Deckung und wirkte sehr dynamisch im Angriffsspiel. Insbesondere Timo Grohsler – mit sechs Treffern bester HSG-Werfer – hatte sein Visier gut eingestellt und war häufig aus der zweiten Welle erfolgreich. Zur Halbzeitpause stand es 13:8.

Wie bereits im ersten Durchgang kam die HSG besser aus der Kabine. Nach dem 16:8 war bereits so etwas wie eine Vorentscheidung gefallen. Die HSG schaltete danach merklich einen Gang zurück und schaffte es nicht mehr das dynamische, schnelle Umschaltspiel aufzuziehen.

Statt den teilweise überforderten Heubacher eine deutliche Niederlage zu verpassen, beschränkten sich die Schwarz-Gelben darauf das Ergebnis zu verwalten. Die HSG verwaltete den Vorsprung bis zu Abpfiff und gewinnt am Ende souverän, aber glanzlos.

Die Stegmaier-Truppe kann sich nun entspannt während der vierwöchigen spielfreien Zeit auf die verbleibenden fünf Spiele vorbereiten. Weiter geht es erst am Sonntag, 24. März mit dem Heimspiel gegen den TV Brenz.