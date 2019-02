HSG: Drittes Auswärtsspiel in Folge

Das dritte Auswärtsspiel in Folge bestreiten die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn an diesem Wochenende in Göppingen. Am Samstag (19:30 Uhr Parkhaushalle) ist die HSG zu Gast beim Tabellenführer Jahn Göppingen.

Die Göppinger liefern sich einen spannenden Zweikampf mit der SG Hofen/Hüttlingen um die Meisterschaft. Beide Teams liegen nach Minuspunkten gleichauf und dürfen sich somit keinen Ausrutscher leisten. In ihren beiden Auswärtsspielen gaben sich die „Wölfe“ auf jeden Fall noch keine Blöße, und siegten zuletzt souverän in Heubach und zuvor in Herbrechtingen – fast exakt mit demselben Ergebnis wie die HSG vor Wochenfrist.

Lediglich zwei Niederlagen stehen beim TV Jahn bisher zu Buche, in Bartenbach und beim HSB. Ein Auswärtserfolg für die Stegmaier-Truppe wäre also eine faustdicke Überraschung. Beim 26:21-Hinspielsieg konnten die Stauferstädter um ihren Spielmacher Gottwald und Torjäger Domay die Weichen jedenfalls schon früh auf Sieg stellen. Genau das wollen Schmied & Co. am Wochenende aber so lange wie möglich verhindern und den Favoriten somit ein wenig ärgern. Vor allem gegen die Abwehr der Gastgeber, die beste der Liga, gilt es Lösungen zu finden. Da auch weiterhin zahlreiche etablierte Stammkräfte und spielstarke Nachwuchsspieler auf Seiten der HSG ausfallen, wird es wohl für die Spielgemeinschaft darauf ankommen, die eigene Defensivstärke in schnelle und einfache Tore umzumünzen. Nur wenn dies gelingt, besteht die Chance, das Spiel möglichst lang offen zu gestalten und die eingespielte Göppinger Truppe ein wenig zu ärgern.