HSG-Damen mit Niederlage

Die Handballerinnen der HSG Oberkochen/königsrbonn sind am vergangenen Wochenende nach Heiningen gereist. Letztlich unterlagen die HSGlerinnen mit 24:30.

Auf einige Spielerinnen musste verzichtet werden, andere gingen stark angeschlagen in die Partie. Nicht gerade optimale Vorzeichen für das Duell gegen den Tabellenzweiten. Und doch war gerade in der Anfangsphase zu sehen, dass es durchaus möglich war, hier Punkte mitzunehmen. So führten die Gäste bis zur 20. Minute noch mit 11:10. Dann ließen die Kräfte nach und es hagelte eine 24:30-Pleite.