HSG behält im Derby die Oberhand

Die HSG Oberkochen/Königsbronn setzte sich in einem spielerisch schwachen, aber spannenden Derby in der Handball-Bezirksliga mit 22:21 gegen den TV Brenz durch. In der engen Schlussphase behielt die junge Stegmaier-Truppe die Nerven und durfte letztlich verdient den ersten Auswärtssieg der Saison feiern.

Von Beginn an hatten beide Mannschaften Schwierigkeiten gegen die jeweils gute Deckung der Gegner. So entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Spiel. Halbzeitstand: 11:9. Beide Abwehrreihen zeigten auch im zweiten Spielabschnitt eine gute Leistung und so hatte die knappe Führung der HSG lange Zeit Bestand. Doch die HSG ließ im Angriff beste Möglichkeiten liegen und leistete sich in der Schlussviertelstunde zu viele technische Fehler. Diese Einladung nutzten die Brenzer, um etwa fünf Minuten vor Ende auf ein Tor ranzukommen. Die Schlussphase entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Peter Ehresmann im HSG-Tor verhinderte mit guten Paraden mehrmals den Ausgleich. Einziger Wermutstropfen: die vermutlich schwere Verletzung von Rückraumshooter Eckardt (Sprunggelenk). Co-Trainer Tim Hoga kam unverhofft zu seinem Saisondebüt.

Der TV Brenz hat aufgrund einer strittigen Schiedsrichterentscheidung Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt. Dennoch dürfte der Sieg der HSG Bestand haben, da es sich um eine Tatsachenentscheidung der Unparteiischen handelt.