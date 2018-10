HSG: Überraschung im Bereich des Möglichen

Vor einer schweren Aufgabe steht die HSG Oberkochen/Königsbronn am Sonntag (18 Uhr Herwartsteinhalle) in ihrem vierten Heimspiel in Folge: Zu Gast ist der noch verlustpunktfrei Spitzenreiter TV Jahn Göppingen. Die Göppinger behielten in ihren jeweils zwei Heim- und Auswärtsspielen jeweils die Oberhand, am vergangenen Wochenende jedoch nur überraschend knapp gegen das Schlusslicht Heubach.

Prunkstück der Gäste ist die Defensive, die im Durchschnitt nicht einmal 20 Gegentreffer pro Spiel hinnehmen muss. Die HSG muss also vermutlich auf die starke Angriffsleistung aus dem Sieg gegen Herbrechtingen-Bolheim noch eine Schippe drauf packen, um gegen die stabile Deckung der Stauferstädter zum Erfolg zu kommen.

Auf der anderen Seite muss sich aber auch die Abwehr der HSG in der Liga nicht verstecken, die Mannen um Kapitän Schmied zählen in dieser Kategorie auch zur Spitzengruppe der Liga.

Vielleicht gelingt es ja, das Umschaltspiel zu verbessern und aus der starken Defensivleistung noch mehr Kapital zu schlagen, als dies zuletzt der Fall war. Leider fällt mit Kai-James Ludwig ein gefährlicher Konterspieler längerfristig aus, aber das Trainerduo Stegmaier/Hoga hat einige junge, schnelle Spieler zur Verfügung, die in die Bresche springen können.

Der Schlüssel zum Sieg

Eckardt, der gegen die SHB ein starkes Comeback gegeben hat, ist wie einige andere Spieler auch angeschlagen, wird aber vermutlich am Sonntag zum Einsatz kommen können. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnte unter der Woche nur eingeschränkt mannschaftstaktisch trainiert werden. Allerdings war gerade das Kleingruppenspiel beim letzten Heimspiel ein Schlüssel zum Sieg.

Wenn die HSG den Göppinger Angriff um Torjäger Gottwald in den Griff bekommt und sich im eigenen Angriff die Last wieder auf viele Schultern verteilen lässt, kann man den „Wölfen“ vielleicht die ersten Punkte in dieser Saison abjagen. Mit dem Heimpublikum im Rücken liegt diese kleine Überraschung sicherlich im Bereich des Möglichen.