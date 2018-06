HS-Schoch muss abbrechen

Fahrtechnisch haben sich die Lauchheimer Marcel Schoch und Johnny Stumpp das ganze Wochenende über von ihrer besten Seite gezeigt. Die Strecke in Oleggio war mit wenigen Steinen und extremen Bagger- und Schlammlöcher spannend und abwechslungsreich. Auch das Wetter spielte mit und tausende Zuschauer jubelten den Trucksportlern zu. Dennoch war der 3. Lauf nicht der Lauf, den die beiden lange in Erinnerung behalten wollen.

Denn bereits nach der ersten Sektion am ersten Tag wendete sich das Blatt für das HS-Schoch-Team. Aufgrund einer Zeitüberschreitung wurde das Team abgepfiffen. „Für uns völlig ungerechtfertigt“, kommentierte Marcel Schoch diese Entscheidung. Nichtsdestotrotz ließen sich die Jungs nicht aus der Ruhe bringen und meisterten die restlichen Sektionen mit Bravour. Am Ende schlitterten sie nur ganz knapp an Platz eins vorbei. Am nächsten Tag konnten sich die beiden dann die Führung zurückholen und ausbauen. Allerdings nur bis zur 3. Sektion. Infolge einer zu extremen Fahrweise und zu viel Belastung auf einer Seite, brach das komplette Kreuzgelenk der ersten Achse rechts heraus. Somit musste der Lauf in Italien komplett abgebrochen werden. In der Gesamtführung belegt das HS-Schoch-Team derzeit Rang zwei. Umso spannender wird der nächste Lauf auf der Heimstrecke in Langenaltheim.