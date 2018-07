Hoyer und Morassi stark

Vier Tage sind Friederike Hoyer und Carolin Morassi für den MTV Aalen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften am Start gewesen. Überaus erfolgreich konnten die beiden Schwimmer nach diesen anstrengenden Tagen von Berlin nach Hause fahren.

Friederike Hoyer freute sich über die Qualifizierung für das A-Finale über 400 Meter Freistil und belegte hierbei Platz acht. Über 1500 Meter Freistil wurde sie Siebte und Zehnte über die 800 Meter-Strecke. Sie verbesserte zudem drei Vereinsrekorde. Carolin Morassi durfte sich über den dritten Platz über 200 Meter Schmetterling bei den Junioreninnen freuen und über die Qualifizierung im B-Finale und dem Erreichen des 11. Platzes.

Außerdem erreichte sie mit ihrer 200 Meter Schmetterlingszeit erneut den Perspektivkader Baden-Württemberg und sie stellte einen Vereinsrekord auf. Gleich im ersten Rennen über 400 Meter Freistil schwamm Friederike Hoyer einen neuen Vereinsrekord. Mit starken 4:22,39 Minuten qualifizierte sie sich als Siebte für das A-Finale. Das Finale bestreiten die schnellsten acht Schwimmerinnen Deutschlands aus den Vorläufen. Hier schwamm Hoyer ihre zweitschnellste Zeit überhaupt und schlug nach 4.25,25 Minuten, als Achte, an.

Vereinsrekord verbessert

Tags darauf ging sie über die doppelte Freistilstrecke ins Wasser. Über diese 800 Meter-Strecke verbesserte sie erneut ihren eigenen Vereinsrekord um zwölf Sekunden auf sehr starke 9:04,85 Minuten und schwamm damit auf Platz zehn.

Am Sonntag stand noch die lange 1500 Meter-Freistilstrecke auf dem Programm. Hier gewann sie ihren Lauf mit deutlichem Vorsprung und sie freute sich über die starke Verbesserung ihres Vereinsrekordes von einer Sekunde pro 100 Meter, auf zusammen 15 Sekunden, Verbesserung. Die Uhr blieb bei 17:30,80 Minuten stehen und hierfür wurde sie mit einem siebten Platz belohnt.

Carolin Morassi freute sich gleich zu Beginn der Deutschen Juniorenmeisterschaften über den Gewinn der Bronzemedaille über ihre Paradestrecke 200 Meter Schmetterling, in einer Zeit von 2:18,42 Minuten. Mit dieser Zeit qualifizierte sie sich für das B-Finale der Internationale Deutschen Meisterschaften.

Am Nachmittag konnte sie sich auf 2:17,85 Minuten steigern und schlug als Dritter an. Im Gesamtergebnis kam sie auf den elften Platz. Mit dieser Endlaufzeit wird sie auch wieder in der kommenden Saison dem Perspektivkader Baden-Württemberg angehören. Über die Kurzstrecke 50 Meter Schmetterling blieb sie zwei Zehntel über ihrer Bestzeit hängen und wurde 19.. Am Samstag bestritt sie dann noch das Rennen über die 100 Meter Schmetterling. In der zweiten Hälfte fand sie nicht in ihren gewohnten Rhythmus und wurde 9..

Zum Abschluss stand noch ein vierter Start an. Denn sie startete über ihre Nebenstrecke 200 Meter Rücken und wurde hier Zehnte bei den Juniorinnen.

Beiden Schwimmerinnen gelang damit ein sehr guter Saisonabschluss. Mit den ihnen gegebenen Trainingsmöglichkeiten bei den Deutschen Meisterschaften doch ein wenig vorne mitschwimmen zu können und mithalten zu können verdient dabei wohl eine hohe Anerkennung. Denn ein großer Teil der Konkurrenz hat in Form von Sportgymnasien, Eliteschulen oder Trainingszentren mit Frühtraining oder eigenen Trainingsbahnen einen erheblichen Vorteil. Umso höher sind diese Leistungen der beiden Schwimmerinnen des MTV Aalen einzusortieren.