Menschen, die Angehörige oder Freunde verloren haben, treffen sich am Mittwoch, 17. Oktober, um 17.30 Uhr in der Friedhofstraße 7 in Aalen. Dort bietet der ökumenischen Hospizdienst Aalen eine Gruppe für Trauernde an. Weitere Informationen gibt es vormittags zwischen 9 und 11 Uhr beim Hospizdienst unter 07361 / 555056.