Hospizbegleiter: „Wir sind für die Seele da“

Vertrauen gewinnen, schwerstkranken Menschen zuhören und sie begleiten und dabei menschliche Wärme ausstrahlen- das sind die Hauptaufgaben der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des ökumenischen Hospizdienstes Aalen. Derzeit läuft wieder ein Qualifizierungskurs, an dem 15 Frauen und drei Männer aus dem Raum Aalen und Ellwangen teilnehmen.

In einem Pressegespräch in den Räumen des Hospizdienstes in Aalen haben Koordinatorin Angelika Vetter, die beiden Kursteilnehmerinnen Rose Kurz und Laura Friz, Judith Kufka, die gerade eine Ausbildung zur Hospizkoordinatorin absolviert, sowie die bereits seit über zwei Jahren aktive Helferin Marion Zimmermann über die Ausbildungsinhalte und die Arbeit der Hospizhelferinnen informiert.

Angehörigen fehlt es schwer, Verantwortung zu teilen

„Wir sind für die Seele da“, sagt Angelika Vetter und betont wie wichtig menschliche Zuwendung gerade in der letzten Lebensphase eines Menschen sei. Der 1995 gegründete ambulante Hospizdienst gehe in die Häuser von Schwerstkranken, aber auch in Pflegeheime und Krankenhäuser. Häufig hätten die Angehörigen Vorbehalte oder ein schlechtes Gewissen einen Hospizdienst zu engagieren und es falle ihnen schwer Verantwortung, zu teilen. Doch oftmals führe kein Weg daran vorbei. Man müsse begreifen, das Sterben und Tod ein Teil des Lebens seien. Vielfach gehe es auch darum wichtige persönliche Dinge noch zu Lebzeiten zu regeln.

Rose Kurz war bis zu ihrem Ruhestand Arbeitsvermittlerin im Jobcenter. Drei Punkte waren für sie ausschlagegebend, um sich im Hospizdienst zu engagieren: Den Tod aus der gesellschaftlichen Tabuzone herauszuführen und Schwäche und Krankheit zu akzeptieren, den Menschen zu helfen in Würde und nicht alleine zu sterben sowie den Menschen, die es brauchen, Zeit zu schenken.

Marion Zimmermann berichtet von ihren Erfahrungen als Hospizbegleiterin. „Es kommt viel Dankbarkeit und Liebe von den Patienten zurück“, betont sie. Die Schwerstkranken freuten sich über jede menschliche Zuwendung. Empathie und Einfühlungsvermögen seien natürlich sehr wichtig. Oft spiele auch die Spiritualität am Lebensende eine wichtige Rolle.

Angelika Vetter unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass der Hospizdienst Menschen jeglicher Religion oder auch ohne Religion betreue.

20 Stunden Pflegehospitation gehören zur Ausbildung

Zur Vorbereitung auf ihren Dienst werden die Hospizbegleiterinnen umfassend seit Februar bei sieben Wochenendmodulen geschult. Dabei geht es um Themen wie Abschied, Sterbephasen, Patientenverfügung, Palliativversorgung, Rituale am Lebensende, Trauerarbeit, Umgang mit Nähe und Distanz und um die eigenen Grenzen. Der Kurs beinhaltet auch 20 Stunden Pflegehospitation. Der Aussendungsgottesdienst für die 18 neuen Helferinnen und Helfer ist am 11. Oktober um 19 Uhr in der Barbarakapelle in Lauchheim.