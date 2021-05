Horst Schurr wird 80 Jahre alt

Der frühere Aalener Automobilunternehmer und ehemalige Präsident der Handwerkskammer Ulm, Horst Schurr, wird an diesem Montag, 17. Mai, 80 Jahre alt. Als ehrenamtlicher Präsident der Handwerkskammer Ulm vertrat Schurr zehn Jahre lang, von 1998 bis 2008, die Interessen des Handwerks. Zuvor war Schurr bereits zwölf Jahre Kreishandwerksmeister in der Region Ostalb. Am Beginn dieser Karriere stand die Kfz-Innung Aalen, für die er 13 Jahre als Obermeister tätig war.

Der aus Wasseralfingen stammende Handwerker absolvierte zunächst eine Lehre als Flaschner und Installateur und eine weitere als Landmaschinenmechaniker. Die Meisterprüfung als Landmaschinenmechaniker hat er 1964 und die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk 1972 abgelegt. In Aalen führte Schurr über viele Jahrzehnte ein Volvo-Autohaus im Industriegebiet West.

Schon früh engagierte er sich ehrenamtlich im Handwerk. Zunächst bei der Kfz-Innung Aalen im Vorstand und ab 1979 als Obermeister. Weitere vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten kamen hinzu. So war Schurr auch lange Zeit im Kfz-Handwerk als Landesinnungsmeister und Vizepräsident aktiv und bei der Innungskrankenkasse über viele Jahre alternierender Vorsitzender des Regionalbeirates in Aalen, aber auch auf Landesebene in Stuttgart. Als Mitglied im baden-württembergischen Handwerkstag, bei der Inter-Versicherung und im Beirat der Landeszentralbank Baden-Württemberg konnte er die Interessen des Handwerks vertreten.

Der Nachwuchs lag Schurr immer besonders am Herzen. 17 Jahre lang war er Mitglied des Meisterprüfungsausschusses für das Kfz-Handwerk bei der Handwerkskammer in Ulm.

Für seine Verdienste im Handwerk und für das Gemeinwohl erhielt er unter anderem die Goldene Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft und im Jahr 2000 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.