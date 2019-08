Freud und Leid liegen oft nah beeinander, das konnten die zahlreich erschienenen Gäste und die von nah und fern angereisten Turnierteilnehmer am Sonntagnachmittag zur Eröffnung des großen Preises in Ellwangen-Killingen hautnah miterleben. Diese Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde war der Höhepunkt des fünftägigen Pferdesportevents „Horse classics“ auf der Anlage der Familie Walter.

Gewidmet war die Prüfung Benjamin Stikel aus Nagold, der am 16. Mai 2019 im Alter von 34 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben war. Er hatte die Horse classics nicht nur als langjähriger Turnierteilnehmer besucht, sondern auch durch seine Mithilfe bei den Vorbereitungen tatkräftig unterstützt. Seine Familie war extra aus dem Schwarzwald angereist, um bei der Schweigeminute dabei sein zu können.

Emotional ging es dann auch weiter, als Mario Walter im Namen der Familie Walter seinen Dank an die zahlreichen Unterstützer des Turniers aussprach, allen voran den Helfern der Reitsportgemeinschaft (RSG) Ostalb, die an den fünf Turniertagen und auch in der Vorbereitung alles gegeben hatten, um ein solches Sportereignis stemmen zu können.

Sportlich emotional und hochspannend ging es dann um 15.45 Uhr los. 33 Teilnehmer hatten sich in die Starterliste eingetragen, um nicht nur den Sieg, sondern auch den Ehrenpreis, einen Traktor aus dem Hause Bassler Landtechnik mit nach Hause zu nehmen. Hierbei waren im Umlauf zwölf Hindernisse in einer Höhe bis zu 1,50 Meter zu überwinden. Neun Teilnehmer konnten sich dann für die Siegerrunde qualifizieren, wobei acht davon mit einer weißen Weste, also fehlerfrei, in die Siegerrunde starteten.

Kölz ohne weiße Weste

Nur Markus Kölz (PSV Burkhardshof) musste vier Fehler aus dem Umlauf mitnehmen. Sechs Sprünge waren dann in der Siegerrunde zu absolvieren. Am Ende siegte Andy Witzemann (PS-Team Winterlingen ) auf Cassadero mit null Fehlern und einer schnellen Zeit von 33,43 Sekunden. Platz zwei belegte Lisa Zoller (RC RH Zoltingen) mit Carlo in O/35,70. Einen beachtlichen Erfolg erzielte auch Julius Ehinger (RC Riesbürg) an diesem Sonntagnachmittag. Mit Borita blieb er in Umlauf und Siegerrunde fehlerfrei und belegte Platz vier ( 0/36,98). Mit Flying Princess unterlief ihm in der Siegerrunde ein Abwurf, dennoch erritt er sich noch Platz sechs (4/34,89).

Ehinger erhält goldenes Reitabzeichen

Ehinger hatte am Freitagabend in einer bewegenden Zeremonie das goldene Reitabzeichen, ein Leistungsabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung für hervorragende Leistungen im Pferdesport, aus den Händen von Karl-Heinz Streng, Reitmeister aus Mosbach, erhalten. Für sportliche Hochspannung bei Gästen und Teilnehmern war am Freitagabend bei den Horse classics in Killingen natürlich auch gesorgt. Bereits um 16.45 Uhr wurde mit einer Springprüfung der Klasse S** ein sportlicher Höhepunkt gesetzt. Auch hier siegte Andy Witzemann, jedoch mit seinem Wallach Crash (0/64,45). Julius Ehinger ritt mit Flying Princess auf Platz drei (0/67,80).

Premiere bei den Horse classics

Zum ersten Mal bei den Horse classics in Killingen wurde der Reit-Shoot-Drive-Triathlon ausgetragen. Sieben Hindernisse waren von der Teilnehmern im Parcours zu überwinden. Dann wurde das Pferd abgegeben und der Reiter hatte im schnellen Lauf zum Schießtisch zu eilen, um bei fünf Schüssen mit dem Lasergewehr möglichst treffsicher zu bleiben. Fehlschüsse wurden in Strafsekunden umgewandelt. Der folgende Hindernisparcours mit dem Solarmobil war ebenfalls möglichst schnell und fehlerfrei zu absolvieren - am Ende zeigte sich Marcel Bassler vom RFV Waldhausen als vielseitigster Sportler und siegte in einer Zeit von 93,68 Sekunden. Julius Ehinger benötigte mit 105,43 Sekunden deutlich länger, dennoch reichte diese Zeit für Platz zwei. Trotz einsetzenden Nieselregens ließen sich die zahlreich erschienenen Zuschauer auch die Highlights des Samstagabends nicht entgehen. Zunächst stand der zweite Umlauf der Amazonenspringprüfung Klasse S* unter Flutlicht an. „Nur für Damen“ war das Motto dieser Prüfung, als Siegerpreis konnte ein Sattel aus dem Hause Amerigo von den Sattelprofis Brugger mit nach Hause genommen werden. 43 Teilnehmerinnen hatten sich in die Starterliste eingetragen, Rebecca Hotz (Schweiz) blieb auch im zweiten Umlauf fehlerfrei und siegte mit Akatie in einer Zeit von 41,62 Sekunden.

Hoch hinaus beim Barrierenspringen S*

Hoch hinaus ging es dann beim Barrierenspringen S*, dem Preis der KSK Ostalb. Das Parcoursteam Jung hatte sechs Sprünge aufgebaut, der erste Sprung in einer Höhe von 1,10 Meter, der sechste und letzte Sprung in einer Höhe von 1,50 Meter, wobei bei dieser Prüfung nach dem Ausschlussverfahren nur fehlerfreie Ritte in die nächste Runde weiterrgelassen wurden. Elf mutige Teilnehmer absolvierten die erste Runde. Acht davon fehlerfrei. Das erste Stechen war dann in einer Endhöhe von 1,65 Meter zu absolvieren. Hier blieben sieben Paare fehlerfrei. Im zweiten Stechen legte das Parcoursteam die Höhe des letzten Sprunges mit 1,80 Meter hoch fest Es gelang drei Teilnehmern fehlerfrei zu bleiben. Nach dem dritten Stechen und einer Endhöhe von 1,90 Meter teilten sich Verena Kölz (RA SV Leingarten) mit Quintino und Rolf Hartmann (RFV Bad Schussenried) mit Chaccimo den Sieg.

RSG nutzt Heimvorteil

Die Reiter des gastgebenden Vereins RSG Ostalb freuten sich über zahlreiche Turniererfolge. Neben den Platzierungen und Siegen in den Springpferdeprüfungen siegte Frank Wieland mit Eloubet in einer Springprüfung der Klasse S* und in einer Zeitspringprüfung der Klasse M**, in einer Springprüfung der Klasse M* erritt er sich Platz neun. Mario Walter platzierte sich hier mit FBW Cataya auf Rang vier.

In der regionalen Tour platzierte sich Lisa Hederer mit Costa Quanto in einer Springprüfung der Klasse A** auf Platz drei. Ebenso gelang ihr das in der Springprüfung der Klasse L. Madeleine Henner ritt hier mit Felia auf Platz vier. Franziska Mattmann platzierte sich mit Amur in der Springprüfung A** auf Rang vier. Kristin Fritz mit Conchitta auf Rang fünf. Auch der Nachwuchs konnte sich über Erfolge freuen: Felix Zappe ritt im Reiterwettbewerb mit Sanny Boy auf Platz drei. Angelina Alloca mit Acambaro auf Platz fünf. Im Springreiterwettbewerb platzierte sich Kathrin Zappe mit Sanny Boy auf Rang vier.