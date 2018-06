Homogene U 19 fordert Waldhof Mannheims Nachwuchs

Zwei Spiele, sechs Punkte, Tabellenplatz zwei hinter der TSG Balingen. So lautet die bisherige Bilanz der U 19 des VfR Aalen in der Fußball-Oberliga. Bereits am kommenden Sonntag will die Elf von Marc Ruppert, Stefan Barth und Gerhard Schlipf beim SV Waldhof Mannheim nachlegen. Beginn des Spiels ist um 12 Uhr . „Die beiden Siege zu Beginn einer Saison sind natürlich fürs Selbstbewusstsein einer neuformierter Mannschaft gut. Was sie wert sind, werden wir nach dem Spiel am Sonntag in Mannheim wissen“, sagt U-19-Trainer Marc Ruppert. Die Waldhofer mussten sich am vergangenen Spieltag mit einem 2:2 gegen die Stuttgarter Kickers bemühen und belegen aktuell mit vier Punkten den vierten Rang. Trotzdem gehört die Truppe von Frank Schwabe - wie in jeder Saison - zu den heißen Anwärtern auf die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga. „Ich gehe davon aus, dass Waldhof wieder eine sehr spielstarke Mannschaft haben wird. Viele der Spieler haben letztes Jahr noch in der B-Junioren-Bundesliga gespielt“, so Ruppert, der den erfolgreichen Saisonstart einem homogenen und ehrgeizigen Kader zuschreibt. „Die Jungs ziehen in jedem Training voll mit. Alle möchten am Wochenende spielen. Dafür arbeiten sie intensiv“, sagt der U-19-Trainer. Mittlerweile drängen sich auch Spieler aus der „zweiten“ Reihe auf und machen den Trainern die Entscheidung sehr schwer. Eine komfortable Situation für Ruppert und seinen Stab. Um gegen Waldhof den dritten Sieg in Folge einzufahren, müssen die Aalener an die Leistung gegen Hollenbach und Nöttingen anknüpfen und nicht den Fokus auf die Spielweise des Gegners legen. „Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Ohnehin wissen wir von den Waldhofern zu wenig, so dass wir uns nicht besonders auf das Spiel vorbereiten können“, sagt Ruppert. er/Foto: Peter Schlipf (er)