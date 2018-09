Holzofen brennt: Sechs Menschen kommen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Aalen und Unterkochen sind am frühen Freitagmorgen mit 36 Einsatzkräften zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Max-Planck-Straße ausgerückt. Gegen 1.30 Uhr brach ein Feuer im Bereich eines Holzofens im Keller aus.

Die Wehrmänner konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Sechs Personen erlitten zumindest leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude sowie einem geparkten Auto entstand nach erster vorsichtiger Einschätzung rund 100 000 Euro Schaden. Vermutlich brach der Brand aufgrund eines Defekts am Holzofen aus.