Holzbaupreis für den „Holzbaustein“

Das vom Aalener Büro Kayser Architekten in Zusammenarbeit mit Manuel Sebastian Du geplante und realisierte Mehrfamilienhaus „Holzbaustein“ im Aalener Stadtoval ist beim diesjährigen Holzbaupreis Baden-Württemberg mit mit einer der vier vergebenen Auszeichnungen prämiert worden. Das Haus leiste einen wichtigen Beitrag zum ressourcenschonenden Bauen, befand die Jury.

In diesem Jahr wurden insgesamt 111 Arbeiten eingereicht, die eine große Palette an Bauaufgaben in verschiedenen Nutzungsgruppen abdecken: Wohnen, Erziehung und Bildung, Verwaltung, Gewerbe und Industrie, Sport und Freizeit, Kultur, Soziales, Sakralbauten, Infrastrukturgebäude für Verkehr, Türme. Nach mehreren Wertungsrundgängen verblieben vierzehn Arbeiten in der engeren Wahl.

Vergeben wurde der Holzbaupreis Baden-Württemberg zum 14. Mal und erstmals im Rahmen der Holzbauoffensive Baden-Württemberg in Kooperation mit der Architektenkammer Baden-Württemberg und der Hochschule Biberach.

Im Aalener Stadtoval seien auf vier Geschossen acht barrierefreie Wohneinheiten als konsequenter Holzbau realisiert worden. Trotz der Brandschutzanforderungen habe das Mehrfamilienhaus als Holzrahmenbau mit sichtbaren Brettstapeldecken und Holzlamellenfassade umgesetzt werden können, schreibt die Jury in ihrer Würdigung. Bis ins Detail biete somit der „Holzbaustein“ eine beispielhafte Antwort auf die aktuellen Bauaufgaben der Wohnraumschaffung.

Neben der Auszeichnung Holzbaupreis 2022 wurde das Mehrfamilienhaus bereits mit dem Hugo-Häring-Preis 2020 des Bunds Deutscher Architektinnen und Architekten sowie der Auszeichnung „Wohnbauten des Jahres 2021“ des Callwey Verlags prämiert.