Holzbau-Offensive: Region Ostwürttemberg wird gefördert

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg fördert im Rahmen der Holzbau-Offensive und des Programms „Holzbau als Bestandteil des kommunalen Klimaschutzes“ die Region Ostwürttemberg mit 260 000 Euro über eineinhalb Jahre. Joachim Bläse, Landrat des Ostalbkreises und Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO), nahm den Förderbescheid am Mittwoch in Stuttgart entgegen. Ziel ist es, die regionale Holz-Wertschöpfungskette zu analysieren und zu stärken.

Die Holz-Region Ostwürttemberg beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter in etwa 700 Unternehmen, die vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Global Player reichen. Der jährliche Holzeinschlag liegt bei über 550 000 Festmetern, von denen etwa 90 Prozent in regionalen Wertschöpfungsketten weiterverarbeitet werden. Aber auch von den rund zehn Millionen Kubikmetern Rundholz aus baden-württembergischer Forstwirtschaft erhalten die holzverarbeitenden Betriebe den benötigten Rohstoff. Der Wald stellt laut Pressemitteilung der WiRO somit einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in Ostwürttemberg dar.

Das Projekt Holz-Wertschöpfungskette Ostwürttemberg zielt darauf ab, die regionale Holz-Wertschöpfungskette zu stärken und eine Schnittstelle zu Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und anderen in der Region geplanten relevanten Vorhaben auszubauen. Die Holzproduktion soll von der regionalen Holzernte über die Verarbeitung, den Zuschnitt und den Fertigteilbau durch regionale Sägewerke und Holzverarbeitungsbetriebe gestärkt und dadurch eine Auslagerung von Produktionsprozessen in überregionale Großbetriebe und in andere Regionen verhindert werden. Überdies sollen Entwicklungspotenziale für die regionale Holzbranche aufgezeigt werden, die auch einen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz leisten und die Holzbauweise fördern.

„Der Ostalbkreis und der Landkreis Heidenheim haben dieses regionale Projekt gemeinsam auf den Weg gebracht“, sagt der Aalener Landrat Joachim Bläse. „Gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Polta, Landrat des Landkreises Heidenheim, freue ich mich, dass wir mit dem Projektansatz überzeugen und zukunftsweisende Maßnahmen für die Region verstärken können.“

Das Landratsamt Ostalbkreis als antragstellende Kommune hat in Abstimmung mit dem Landkreis Heidenheim die WiRO mit der Umsetzung beauftragt. Im Rahmen des Projektes wird in eineinhalb Jahren Projektlaufzeit ein Holzverbundmanagement-Team bei der WiRO eingerichtet, das die Maßnahmen bearbeitet und umsetzt.