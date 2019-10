Holt sich der Bayernjäger ein Veilchen?

Am vierten Spieltag der Basketball-Bundesliga empfängt das derzeitige Überraschungsteam der noch bisher jungen Saison die Veilchen aus Göttingen. Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen nicht sein: während sich die HAKRO Merlins Crailsheim mit drei Siegen in drei Spielen auf dem dritten Tabellenplatz wiederfinden, konnten die Göttinger bisher noch nicht punkten und stehen auf dem 16. Rang. Tip-Off in der Arena Hohenlohe ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Im Hohenlohischen strahlen alle Gesichter bis über beide Ohren, wenn über die Zauberer gesprochen wird – und das geschah in dieser Woche oft, sehr oft. Die HAKRO Merlins Crailsheim sind das Aushängeschild der Stadt.

Wenn man sich vor der Saison bei den Basketball-Experten des Landes umgehört hat, hätte man auf die Frage, ob Crailsheim nach den ersten drei Spielen im oberen Tabellenviertel stehen kann, als Antwort wohl nur ein müdes Lächeln bekommen. Nun, Mitte Oktober, sind die Merlins in Basketball-Deutschland in aller Munde. Siege gegen Gießen, Bayreuth und kürzlich der beeindruckende Erfolg in Bonn machen Lust auf mehr.

Jetzt kommen die Veilchen aus Göttingen in die Arena in Ilshofen. Auf den ersten Blick eine machbare Aufgabe für die Mannschaft von Coach Tuomas Iisalo, der aber vor den Niedersachsen warnt: „Göttingen ist deutlich gefährlicher als ihre vergangenen Ergebnisse und ihr aktueller Tabellenplatz aussagt. Sie spielen sehr physisch, diszipliniert und sind immer sehr gut auf ihre Gegner eingestellt. Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel.“

Auch die bisherigen Duelle mit den Veilchen versprechen keinen Selbstläufer für die Merlins. In der Arena Hohenlohe konnten die Crailsheimer noch nie gegen Göttingen gewinnen, die Gesamtbilanz führt das Team von Johan Roijakkers ebenfalls mit 5:1 an.