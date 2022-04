Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim: Mitunter „eine Riesen-Schlammschlacht“

2020: 1. FC Heidenheim in der Bundesliga-Relegation. 2021: Holstein Kiel in der Bundesliga-Relegation. Der FCH und Holstein kratzten in jüngster Vergangenheit schon an der Fußball-Bundesliga und treffen sich aber nun in einem Duell in der 2. Liga wieder. Kiel (11.) gegen Heidenheim (7.) spielen an diesem Samstag (13.30 Uhr) im Holstein-Stadion zum 14. Mal gegeneinander. Die Sportredakteure Benjamin Post und Andreas Geidel haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Klub aus dem Norden gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Andreas, die Begegnung Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim gab es bisher 13 Mal. Was fällt Dir bei der Ansetzung als Erstes ein?

Da fallen mit zwei Spiele besonders ein. Am 22. Februar 2020 gab es in Kiel eine Riesen-Schlammschlacht. Beim 1:0 von Norman Theuerkauf steckte der Ball im Fünf-Meter-Raum im Schlamm fest und er drückte ihn zum Siegtor über die Linie. Gut zwei Jahre vorher, am 16. März 2018, beim letzten Kieler Sieg gegen den FCH herrschte ein Orkan. Jede Mannschaft hat eine Halbzeit im Sturm gespielt. Kiel führte zur Pause mit Rückenwind mit 2:0, in der zweiten Halbzeit spielte Heidenheim mit Rückenwind und erzielte noch das 1:2. Beide Spiele hätten nicht angepfiffen werden dürfen.

Seit dem stand Kiel zwei Mal in der Bundesliga-Relegation. 2018 scheiterte Holstein am VfL Wolfsburg, 2021 am 1. FC Köln. Wieso steht Kiel nun nur auf dem elften Tabellenplatz?

Der Anfang in dieser Saison verlief sehr schleppend. Mit dem südkoreanischen Nationalspieler Jae-Sung Lee, Janni Serra und Jonas Meffert gab es drei wichtige Abgänge und dann ging auch Trainer Ole Werner, es kam sein Nachfolger Marcel Rapp von der U 19 der TSG Hoffenheim. Die Personalsituation war nicht einfach nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg. Die Transfers für die kommende Saison werden zeigen, wohin die Reise geht. 26 von 29 Spielern haben noch laufende Verträge. Die Frage ist: Was will man im sechsten Jahr in der 2. Liga erreichen?

Was macht den Fußball-Standort Kiel besonders?

Man baut auf eine sehr familiäre Atmosphäre unter professionellen Gesichtspunkten, da gibt es Parallelen zwischen Kiel und Heidenheim. Das für 4,5 Millionen Euro erbaute Trainingszentrum ist Erstliga-reif.

Hallo Benjamin, geht es für Heidenheim nur noch um die Goldene Ananas hinter den Top Sechs der Liga?

In den verbleibenden vier Spielen will der FCH so viele Punkte wie möglich holen. Nach der schwächsten Saisonleistung mit der 0:2-Niederlage gegen Aue soll in Kiel ein Korrektur folgen.

Wie groß ist der Frust, dass es für den FCH nicht für ganz oben reicht?

Der Aufstieg war nicht das erklärte Ziel, aber es besteht für den FCH immer die Möglichkeit oben mitzuspielen, wie die vergangenen vier Saisons gezeigt haben. Auswärts haben den Heidenheimern oft Kleinigkeiten zu Siegen gefehlt, sie lieferten auch bei Aufstiegskandidaten wie Schalke oder St. Pauli gute Leistungen mit guten Chancen ab. Doch der ein oder andere Fehler zu viel führte wie dort zu Niederlagen.

Trauert man Marc Schnatterer nach seinem Abgang beim FCH im vorigen Sommer noch hinterher?

Bei den Fans ist „Schnatti“ nach wie vor beliebt. Sportlich gesehen spielte Schnatterer in der vorigen Saison nicht mehr die Rolle wie gewohnt und kam oft von der Bank. Beim FCH werden neue, junge entwicklungsfähige Spieler für das variable Spiel aufgebaut.