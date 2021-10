Holpriger Start der Ellwanger Volleyball-Jugend

Nachdem die Herren 1 eine Woche zuvor im ersten Rundespiel in der Regionalliga gleich den ersten Sieg erringen konnten, starteten dieses Wochenende auch die Jugendmannschaften in die neue Saison.

Sowohl im weiblichen, als auch in männlichen Bereich startete die Großfeldjugend von der U 16 bis zur U 18 in die Saison. Mit vier Siegen aus acht angesetzten Spielen verlief dieser Saisonstart für den TSV Ellwangen noch etwas holprig.

Am Samstag spielte die U 16 weiblich gegen die erste und die zweite Mannschaft des Bundesliganachwuchses Allianz Stuttgart. Für die Ellwanger Mädels, die zum größten Teil noch U 14 spielen dürfen war hier außer Erfahrung nichts zu gewinnen und sie mussten sich in beiden Spielen mit 2:0 geschlagen geben.

Die Jungs derselben Altersklasse waren ebenfalls in Richtung Stuttgart unterwegs und in Fellbach zu Gast. Die Mannschaft spielte hier ihr erstes Spiel im Großfeld und musst noch viel Lehrgeld bezahlen. Beide Sätze gingen an die Gastgeber. Die zweite Mannschaft des Spieltags aus Eislingen war nicht angetreten.

Ebenfalls nur eines der beiden angesetzten Spiele bestritt die U 20 männlich am Samstag. In der heimischen Rundsporthalle konnten sie Neckar-Teck klar mit 2:0 bezwingen, der TSV Wernau hatte abgesagt.

Die Bilanz des Samstags zeigt somit drei Niederlagen, zwei abgesagte Spiele und einen Sieg. Der Sonntag sollte besser werden. Hier konnte die U 18 weiblich gegen Stuttgart gewinnen, mussten sich den Mädels aus Frickenhofen aber geschlagen geben.

Am erfolgreichsten schloss die U 20 weiblich den Spieltag ab. Mit zwei klaren 2:0-Siegen gegen Heuchlingen und Böbingen konnten sie die Bilanz der Ellwanger Jugendmannschaften noch ausgleichen.

Am kommenden Wochenende findet das zweite Spiel der Herren 1 in Stuttgart statt und auch die Herren 2 und Damen 1 starten in die Runde. Die Jugend spielt erst in zwei Wochen wieder.