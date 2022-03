Holger Sanwald erneut in den Vorstand des DFB berufen

Holger Sanwald wurde auf dem jüngsten DFB-Bundestag am 11. März in Bonn erneut in den Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen. Die Delegierten des 44. ordentlichen DFB-Bundestags bestätigten den Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Heidenheim 1846 damit als Vertreter des DFL e.V. für die Legislaturperiode 2022 bis 2025.

Der DFB-Vorstand ist nach dem DFB-Präsidium das zweithöchste Gremium des Verbandes und berät die Präsidiumsmitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Jahr kommt der DFB-Vorstand mindestens einmal beziehungsweise auch bei Bedarf zusammen. Holger Sanwald ist bereits seit Ende 2017 Mitglied des Gremiums.

„Ich freue mich sehr, weiter ein Teil des DFB-Vorstands zu sein. Wir als 1. FC Heidenheim 1846 wollen auch weiterhin mit daran arbeiten, den Fußball in Deutschland in den kommenden Jahren auf allen Ebenen verantwortungsvoll und stetig weiterzuentwickeln“, so Holger Sanwald.