Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß in Mutlangen

Ohne Verletzte, aber mit hohem Sachschaden ist es bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Mutlangen abgegangen. Gegen 15.15 Uhr war eine 85jährige Autofahrerin auf der Bühlstraße unterwegs und die Gmünder Straße überqueren, um in die Albstraße zu kommen. Beim Queren übersah sie einen heranfahrenden, bevorrechtigten 31jährigen BMW-Fahrer. Obwohl der BMW-Fahrer auszuweichen versuchte, ließ sich der Zusammenstoß nicht verhindern. Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro.