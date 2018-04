Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 20 000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Unfall am Dienstagabend entstanden ist.

Kurz nach 18 Uhr bog ein 90-Jähriger mit seinem BMW von der B 29 am Albanus in Richtung Hüttlingen ab. Danach stellte er sein Auto am rechten Fahrbahnrand ab, schaltete die Warnblinkanlage ein und stieg aus, da es ihm gesundheitlich nicht gut ging. Ein 31-Jähriger, der mit seinem Audi ebenfalls von der B 29 abgebogen war, erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Der Audi des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.