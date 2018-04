Hohenstadt hält den Zweiten auf Distanz

Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B II hat einen knappen Sieger gefunden. Die SGM aus Hohenstadt/Untergröningen siegt knapp mit 3:2. Auch der Spitzenreiter der Staffel B III aus Abtsgmünd gewinnt sein Spiel und hält seine Verfolger auf Abstand.

Kreisliga B II: SGM Hohenstadt/Untergröningen – Bartholomä 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Kurzendörfer (17.), 1:1, 2:1 beide Akin (18., 53), 3:1 Rieker (79.), 3:2 Scholz (86.).

Der Tabellenführer gab sich keine Blöße im Spitzenspiel und hält den Tabellenzweiten auf Distanz.

Kreisliga B III: Neuler II - SGM Neunheim/Rindelbach 2:5 (0:4). Tore: 0:1 Jaiteh (5.), 0:2 Steidle (7.), 0:3 Berreth (9.), 0:4, 1:5 beide Weitzmann (15., 73.), 1:4 Bieg (48.), 2:5 Henle (79.). In einer furiosen Anfangsphase erzielten die Gäste in den ersten 15 Minuten vier Tore und gewannen hochverdient bei der Bezirksligareserve in Neuler.

SG Union Wasseralfingen II – Lauchheim II 3:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 beide Rogalski (16., 24.), 2:1 Faye (36.), 3:1 Kocayörük (45.+1).

In der Anfangsphase spielte die Union stark auf und ging mit zwei Toren in Führung. nach dem zweiten Tor kamen die Gäste zwar besser ins Spiel, konnten aber nicht mehr als den Anschlusstreffer erzielen.

SGM Fachsenfeld/Dewangen - Ellwangen II 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 alle Volk (9., 40., 81.), 3:0 Schnee (53.), 5:0, 6:0 beide Leis (89., 90.). Eine klare und deutliche Angelegenheit für die SGM.

Eigenzell - SSV Aalen II 7:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 6:1 alle Artamonov (12., 37., 44., 65.), 1:1 Motzke (30.), 4:1 Ilg (52.), 6:2 Deininger ( 77.), 7:2 Hug (82.).

In der ersten Halbzeit war die Partie noch ausgeglichen. Nach der Pause ging dem SSV die Puste aus und es spielte nur noch Eigenzell.

DJK SV Aalen – Abtsgmünd 0:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 beide Yilmaz (14., 37.), 0:2 Bihlmaier (31., FE).

In einem fairen Spiel war der Tabellenführer die deutlich überlegene Mannschaft und gewann verdient das Auswärtsspiel in Aalen. Res.: 8:2.

Eggenrot – Schrezheim 2:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 beide Osmani (22., 48.), 1:1 Kucher (39.). In einem hart umkämpften aber fairen Spiel gewannen die Sportfreunde mit etwas Glück ihr Heimspiel. Res.: 2:2.

Dalkingen – Jagstzell 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 beide Schier (26.), 0:2 Ziegler (47.). Mit diesem Auswärtssieg setzt sich der SV Jagstzell auf Platz drei fest.

Kreisliga B IV: Unterkochen II – Schloßberg 1:6 (1:4). Tore: 0:1 Horst (6.), 0:2, 1:5 beide Aubele (9., 66.), 0:3 Mittelstädt (18.), 1:3 Bastillo (26.), 1:4 Zimmermann (30.), 1:6 Glatzer (73.). Das Spiel war im Prinzip nach 18 Minuten entschieden. Der Spitzenreiter ließ zu keiner Phase irgendeinen Zweifel aufkommen und gewann auch in dieser Höhe verdient.

Ebnat II - SGM Kirchh./Trochtelfingen II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Krämer (25.), 1:1, 1:2 beide Leuze (50., 60.). Die Gastgeber ließen sich kurz nach der Halbzeit zweimal überrumpeln und konnten den Rückstand trotz guter Chancen dann nicht mehr aufholen.

SGM Rött./Oberd./Aufh. – Kösingen 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Reiter (6.), 1:1 Bolchini (15.), 2:1 Mangold T. (22.), 2:2 Eigentor (45.), 3:2, 4:2 beide Mages (64., 87.).

Eine leichte Überlegenheit genügte der Heimelf für einen unspektakulären Heimsieg. Res.: 3:2.

Elchingen – Riesbürg 0:0. Besondere Vorkommnisse: Elchingen verschießt Foulelfmeter (35.).

In der ausgeglichenen, unterhaltsamen ersten halben Stunde konnte sich keines der beiden Teams hervorheben. Trotz beidseitiger Torchancen ging man gerechterweise mit 0:0 in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es bei einer spannenden Begegnung. Der SVE hatte die besseren Einschussmöglichkeiten, jedoch blieb es bei einer gerechten Punkteteilung. Res.: 2:0.

Ohmenheim – Unterschneidheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Erdeli M. (FE., 18.), 2:0 Weber M. (69.).

Der RVO ging in der ersten Hälfte in Führung und damit auch in die Pause. In die Drangphase der Gäste hinein, nutzte Ohmenheim eine Chance zur Entscheidung. Res. 3:2.

Lippach - Waldhausen II 3:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 beide Härter (16., 46.), 1:2 Bisswanger (54.), 2:2 Leiser (73.), 3:2 Geiger (90.+2).

Der Tabellenletzte schockte zwar die Heimelf zunächst mit zwei Toren. Aber mit Disziplin und Moral erkämpften sich die Lippacher dann doch noch den Sieg durch einen Treffer in der Nachspielzeit.

Kreisliga B V: Bissingen - SGM Königsbronn/Oberkochen II 6:1 (2:1). Tore: 1:0 Baur (31., FE), 2:0, 3:1 beide Hiller (33., 47.), 2:1 Krause (44.), 4:1, 6:1 beide Munz (83., 86.), 5:1 Eberhardt (84.). Keine weiteren Angaben.

Niederstotzingen - SGM Auernheim/Neresheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Reichenbach (44.), 1:1 Volkmuth (60.), 1:2 Fischer (86.), 2:2 Brodbeck (90.+4). Besondere Vorkommnisse.: Rote Karte SGM (90.+4). Keine weiteren Angaben.