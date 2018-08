Hohe Siege zum Start

Die Saison in der Fußball-Kreisliga B ist gestartet – und die SG Schrezheim fuhr den höchsten Sieg in der Staffel III ein. In der B IV schoss Absteiger SV DJK Nordhausen-Zipplingen die meisten Tore zum Sieg.

Kreisliga B III

TV Neuler II - TSV Hüttlingen II 0:0. Beide Mannschaften taten sich zum Saisonauftakt schwer die wenigen Chancen in Tore zu verwandeln. Das torlose Remis sollte für alle Beteiligten in Ordnung gehen, aber für den weiteren Saisonverlauf nicht ausreichend sein.

SSV Aalen II - SG Schrezheim 1:4 (0:2). Tore: keine Angaben. Schrezheim hatte die bessere Spielanlage und gewann verdient mit 4:1.

Spfr Rosenberg - SGM Fachsenfeld/Dewangen 3:4 (2:1). Tore: 1:0 Schiele (17.), 1:1, 2:2 M. Volk (24., 46.), 2:1 Engelhard (42.), 3:2 B. Rathgeb (52.), 3:3, 3:4 Drechsler (71. FE, 74.). Die SGM kam im Laufe der Partie immer wieder zurück ins Spiel und drehte sie zum Auswärtssieg.

SV Dalkingen - SV Wört II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Deeg (4.), 1:1 J. Fuchs (26.). Bes. Vork.: 85. Rote Karte für Hankele (Wört II). Die Dalkinger kamen nicht über ein Remis hinaus, trotz besserer Chancen – wie etwa noch einem Freistoß an die Latte.

SG Union Wasseralfingen II - FC Ellwangen II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Thome (20.), 1:1 J. Schubert (39.), 2:1 Rogalsky (60., Strafstoß), 3:1 Bihr (75.). Nach einem ausgeglichen Beginn hatten die Unioner die besseren Chancen und trafen. Ellwangens Reserve drückte nach dem 1:3 noch einmal, kam aber nicht mehr heran.

Spfr Eggenrot - SGM Rindelbach/Neunheim 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Fuchs (25.), 1:1 Veit (44.), 2:1 S. Knecht (70., Strafstoß). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren die Eggenroter in Durchgang zwei besser und belohnten sich mit dem Siegtor. Reserven: 2:1.

SV Jagstzell - DJK SV Aalen 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Krasniqi (18., Strafstoß), 1:1 Brunck (47. Strafstoß), 2:1 T. Ziegler (64.), 3:1 Brunck (76., Strafstoß). Bes. Vork.: 78. Gelb-Rote Karte für Aalen. Jagstzell verschlief den Start, präsentierte sich in der zweiten Halbzeit aber deutlich besser.

Kreisliga B IV (So., 15 Uhr)

FV Unterkochen II - SV DJK Nordhausen-Zipplingen 1:5 (1:0). Tore: 1:0 Sievers (6.), 1:1, 1:5 Sing (60., 90.), 1:2 Seidenfuß (67., FE), 1:3 M. Roder (80.), 1:4 S. Michel (87.). Bis zur 60. Minute hatte die Heimelf das Spiel im Griff. Durch individuelle Fehler brachte sie aber den Favoriten ins Spiel, der seine Chancen zu nutzen wusste.

SV Lauchheim II - SGM Rött./Oberd./Aufh. 2:3 (1:1). Tore: 1:0, 2:2 Luft (18., 66.), 1:1 Stark (39.), 1:2 Lippmann (53.), 2:3 Mazar (71.). In der ersten Halbzeit zeigten die Lauchheimer ein gutes Spiel im Derby gegen die SGM. In Halbzeit zwei waren die SGMler wacher und konnten so einen Erfolg für sich verbuchen.

SGM Kirchh./Trochtlf. - SV Lippach 0:1 (0:1). Tor: Steffen Rohra (10.). Lippach konnte früh in Führung gehen, kurz danach hatte die SG eine einhundertprozentige Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Bis zur Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Ab der 75. Minute erhöhte die SG nochmals den Druck und scheiterte an der Latte und mit weiteren guten Möglichkeiten. Ein Punkt wäre verdient gewesen.

SG Riesbürg - FSV Zöbingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (38.), 2:0 Schichl (84.). Durch eine starke Leistung und einigen guten Tormöglichkeiten im ersten Durchgang verdiente sich die SGR die Halbzeitführung. Die Gäste waren dem Ausgleich nahe. Die Heimelf erzielte nach einem Konter den entscheidenden Treffer zum letztlich verdienten Endstand. Reserven: 2:1.

RV Spvgg Ohmenheim - SV Waldhausen II 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 4:0 T. Weber (13., 53.), 2:0 Krätschmer (22.), 3:0 J. Eberhard (TW, FE 34.). Die Gastgeber spielten von Beginn an konzentriert und waren die gesamte Spielzeit überlegen.

Kösinger SC - SV Elchingen 1:0 (0:0). Tor: Bernd Hager (48.). Ein Treffer reichte den Kösingern zum Auftaktsieg.

SC Unterschneidheim - FC Röhlingen 1:0 (0:0). Tor: Andreas Birkle (75.). Res.: 1:0. SC-Neuzugang Andreas Birkle erzielte das Tor des Tages.

Kreisliga B V (So., 15 Uhr)

FC Härtsfeld - SGM Auernh./Neresheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Reichenbach (31.), 0:2 Ganzenmüller (83.). Die SGM startete mit einem Derby-Auswärtssieg in die Saison.