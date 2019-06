Die hohe Kunst des Klavierspiels zu vier Händen haben die Zwillingsschwestern Ani und Nia Sulkhanishvili aus Tiflis am Mittwochabend in der Stadthalle demonstriert. Die beiden Schwestern, Jahrgang 1988, bezauberten die Zuhörer mit einem Auftritt, in dem sich technische Virtuosität mit überschäumender, jugendlicher Spielfreude und bemerkenswerter Ausdruckskraft und Sensibilität verbanden.

Hohe künstlerische Eigenschaften kommen zur Geltung

Diese hohen künstlerischen Eigenschaften von Ani und Nia Sulkhanishvili kamen – nicht nur, aber vor allem – in der Fantasie f-Moll, op 103, von Franz Schubert besonders eindrucksvoll zur Geltung. Die ersten traumverlorenen Takte des Kopfsatzes erklangen mit innigem Ausdruck, jeder einzelne Ton sorgfältig und subtil angeschlagen. Dann spürten die Künstlerinnen emotional, aber auch sehr sensibel den Schubertschen Intentionen, dem Wechselspiel zwischen Verzweiflung und Heiterkeit, zwischen Tragik und Hoffnung nach.

Mit präziser, virtuoser Interpretation, dynamisch lebhaft ausgeprägt entfalteten die beiden Schwestern auf dem Flügel mit ihrer Musik den ganzen Kosmos der menschlichen Gefühlswelt, und sie taten das in vollkommener Harmonie, mit parallelen agogischen Linien und homogenem musikalischem Duktus.

Ohne Satzpausen hielten sie in der weit ausgreifenden Fantasie die musikalische Spannung permanent aufrecht und berührten die Herzen und Seelen der Zuhörer. Diese lauschten – den Eindruck konnte man zuweilen haben – mit angehaltenem Atem dem Spiel der Zwillingsschwestern.

Technische Perfektion nie zum Selbstzweck

Wesentlich heiterer, volkstümlicher und burschikoser interpretierte das schwesterliche Duo – wie zu erwarten – die folgenden Slawischen Tänze von Antonin Dvorák. Drei von den insgesamt 16 Tänzen aus dem Opus 46 und dem Opus 72 standen auf dem Programm. Dabei gab es in den tänzerischen, temperamentvollen Motiven für Ani und Nia Sulkhanishvili immer wieder ausgiebige Gelegenheiten ihre unglaubliche Sicherheit und Virtuosität in den rasend schnellen Arpeggien vorzustellen.

Die technische Perfektion geriet während des gesamten Auftritts allerdings nie zum Selbstzweck, sondern verband sich mit den romantischen, gefühlsbetonten Motiven der Tänze zu unbeschwerter Volksmusik im besten Sinn des Wortes.

Die hohe Musikalität und das sichere Gespür für die verschiedenen musikalischen Welten prägten auch die übrigen Werke auf dem Programm wie etwa die Variationen von Beethoven über ein Waldstein – Thema oder eine eigene Bearbeitung von Bedrich Smetana für Klavier zu vier Händen über seinen Klassiker „Die Moldau“. Dafür gab’s begeisterterten Beifall.