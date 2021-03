Hohe Förderung für Schulen im Ostalbkreis

Das Kultusministerium fördert seit Kurzem auch die Modernisierung von Schulhausbauten. Davon profitieren in besonderem Maße die Kreisberufsschulzentren in Aalen und Ellwangen sowie das Sonderpädagogische Bildungszentrum in Westhausen. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Winfried Mack mit.

„Es ist wichtig, dass jetzt auch die Modernisierung gefördert wird, denn unserer Schulen müssen auf dem aktuellen Stand der Technik und Ausstattung sein“, betont Mack. Demnach fließen in den Ostalbkreis für die Modernisierung der Kaufmännischen und Technischen Schule am Kreisberufsschulzentrum Aalen 3,7 Millionen Euro Zuschuss. Damit kommt dort eine Gesamtinvestitionen von elf Millionen Euro. An das Berufsschulzentrum Ellwangen fließen Zuschüsse des Landes in Höhe von einer weiteren Million Euro, was zu einer Gesamtinvestition von drei Millionen Euro in Ellwangen führen wird.

An die Jagsttalschule in Westhausen fließen weitere Modernisierungszuschüsse in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Und die Grundschule in Neuler wird mit einem Zuschuss in Höhe von 212 000 Euro gefördert.